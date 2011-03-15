تمامی امکانات اقامت مسافران نوروزی در بابلسر مهیا شد

محمد رضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرهای بابلسر، بهنمیر وکله بست همواره در ایام نوروز میزبان بسیاری از هموطنان است، تلاش تمام دستگاه های اجرایی در این شهرها این است تا مسافران نوروزی، بابلسر را با خاطره خوش ترک کنند.

وی، با اعلام آمادگی برای میزبانی از مسافران در تعطیلات سال نو اظهار داشت: با برنامه ریزی و فراهم شدن امکانات مناسب صورت گرفته از سوی شهرداری ها، آموزش وپرورش و دیگر دوایر دولتی، مردم میهمان نواز این شهرستان میهمانان نوروزی را در این شادی یاری وهمراهی می کنند.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان بابلسر، توجه به تابلوهای راهنمایی و استقرار ایستگاه های اطلاع رسانی در ورودی ها و سطح شهر را ضروری دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته به صورت باید و شاید به آن توجه نشده موضوع عدم توجه به تابلوهای راهنمایی است که این مهم در نورروز ۹۰ باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: مسافران نوروزی نباید در خیابان ها سرگردان شوند ضمن اینکه با توجه به نقاط قوت و ضعف ستاد تسهیلات نوروزی در سال‌های گذشته، باید نسبت به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مسافران نوروزی سال ۹۰ اقدام شود.

نادری، از دستگاه‌های اجرایی خواست با اطلاع‌رسانی جامع، مراکز گردشگری و آثار تاریخی را به شهروندان معرفی کنند.

فرماندار بابلسر، وظیفه شهرداری ها را در این ایام آماده سازی کمپ های اسکان مسافر، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، تامین روشنایی پارک ها و آماده سازی سرویس های بهداشتی سطح شهرها دانست و گفت: به جهت حفظ زیبایی شهر از ۱۵ اسفندماه هرگونه حفاری از طرف ادارات خدماتی در سطح شهرممنوع است.

وی بیان داشت: تمام سعی ما بر این است که فضای شاد و پرتحرکی را برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم.

نادری، بر نظارت بیشتر برقیمت خدمات و نرخ‌ها تأکید کرد و گفت: باید با تدبیر وبرنامه‌ ریزی لازم، از هرگونه سوءاستفاده و افزایش غیر قانونی قیمت ها جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان بابلسر تصریح کرد: بیش از ۳۰ بازرس بازرگانی و مجمع امور صنفی، کار نظارت بر قیمت ها را در شهرهای بابلسر، بهنمیرو کله بست انجام خواهند داد و بازرسان این فرمانداری، در این خصوص به صورت شبانه روزی فعالیت خواهند کرد.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان بابلسر، از مخابرات، بازرگانی و مرکزبهداشت ودرمان و سایر ادارات خواست با اتخاذ تمهیدات ویژه به گونه ای عمل کنند که مسافران نوروزی با مشکل مواجه نشوند.

نادری با اشاره به اینکه بابلسر بیشترین امکانات برای اقامت مسافران نوروزی درمازندران را دارد، از اختصاص بیش از 15 هزار تخت برای استقرار مسافران نوروزی خبر داد.

وی گفت: تمهیدات ویژه ای برای اسکان مسافران در تعطیلات نوروزی اندیشیده شده که علاوه بر ۳۰۰ کلاس درس، هتل ها، مهمانپذیرها، پلاژها، خانه های استیجاری و پارک هایی برای این مهم در نظر گرفته شده است.

بابلسر گردشگرپذیرترین شهرستان مازندران در ایام نوروز و طول سال است.