آمار مبتلایان به ایدز در قم پائین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید شمس الدین حجازی قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مستندات آخرین مطالعات صورت گرفته درباره مبتلایان به ایدز در قم نشان میدهد که آمار ابتلایان به ایدز در این استان از متوسط کشوری پائینتر است.
وی با اشاره به جنجال برخی از رسانههای بیگانه در این باره ابراز داشت: این جنجالها اصلا صحت نداشته و آمار برخلاف گفتههای آنان را نشان میدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: بیشتر مبتلایان نیز معتادین تزریقی هستند که از طریق استفاده سرنگ آلوده به این بیماری مبتلا شدهاند.
حجازی درباره بیماری هپاتیت نیز گفت: تعداد مبتلایان به این بیماری در قم نیز از متوسط کشوری پائینتر است.
وی در ادامه به بیماری وبا اشاره کرد و افزود: بعد از ۵۰ سال برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ حتی یک مورد از بیماری وبا در استان قم مشاهده نشده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طبق آخرین مطالعات صورت گرفته میزان مبتلایان به بیماری ایدز در قم پائینتر ازمتوسط کشوری است.
