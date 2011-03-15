به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله رجب‌زاده در برنامه تقدیر از برگزیدگان دوره آموزش تخصصی تجهیزات امداد و نجات کارکنان مناطق 22گانه شهر تهران و تقدیر از برگزیدگان اجرای مانور بصیرت ، گفت: سال آینده سال تلاش و کوشش است و برنامه‌های سال جدید با سرعت بیشتری به اجرا در می‌آید.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر ضرورت آشنایی شهروندان با نکات آموزشی آمادگی و مقابله در برابر زلزله و بیان این نکته که تداوم آموزش از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: تجربیات جهانی نشان داده است آموزش مردم منجر به کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله می‌شود و در نتیجه مردم محوری و محله محوری در اجرای برنامه‌های حوزه کاهش و مقابله با سوانح طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان این نکته که سازماندهی، تجهیز و آموزش از ارکان تقویت ساختار مدیریت بحران شمار می‌آید، گفت: اصلی‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آموزش دیده کارآمد و متخصص است که تجهیزات از سوی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این برنامه همچنین محمد علی آرمانفر معاون آمادگی ، عملیات و پدافند غیر عامل سازمان به ارائه گزارشی از روند برگزاری و اجرای آموزش تخصصی تجهیزات امداد و نجات کارکنان ستاد‌های مدیریت بحران مناطق 22گانه شهر تهران پرداخت و گفت: در این دوره آموزشی 298 نفر موفق به کسب نمره قبولی و اخذ گواهینامه در زمینه استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات شدند.

همچنین در این مراسم تقدیر از برگزیدگان این دوره آموزشی با اهداء لوح تقدیر و گواهینامه پایان دوره تقدیر بعمل آمد.