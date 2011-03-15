خدمت به جامعه ایثارگری ارزشمندترین کار در جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد صبح امروز سه شنبه در جمع مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور به مناسبت سی و یکمین سالگرد تشکیل این بنیاد گفت : انسان موضوع اصلی آفرینش است و خدا انسان راخلق کرد تا بستری برای تعالی انسان و رسیدن به مقام خلیفه اللهی باشد .

رئیس‌جمهور اساس مشکل بشریت را غفلت از حقیقت آفرینش انسان ذکر کرد و گفت: خداوند مسیر نیل انسان به درجه خلیفه اللهی را ایثار قرار داده است .ایمانی حقیقی است که منجر به ایثار شود میزان کمال انسان هم با میزان آمادگی او برای ایثارگری سنجیده می شود.

دکتر احمدی‌نژاد عشق را خمیرمایه ایثار دانست و اظهار داشت : کسی که عاشق نباشد نمی تواند ایثار کند و منشا عشق در بین انسانها واسطه فیض الهی و انسان کامل است که در عصر ما در وجود مبارک امام عصر حضرت مهدی (عج) تجلی یافته است .

رئیس‌جمهور با بیان اینکه عشق به امام هستی عشق به خدا و همه ارزشها و خوبی های عالم است، تصریح کرد: میزان سنجش عشق به خدا، عشق به مردم و خدمت به خلق خدا است و کسی که جنسش از عشق است همه زندگی اش ایثار و خدمت به خلق خداست .

دکتر احمدی‌نژاد ادامه داد : هیچ ارزشی بالاتر از خدمت به دیگران وجود ندارد و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران باید ارزش موقعیتی را که برای خدمت به بهترین مخلوقات خدا، نصیب شان شده است، بدانند.

رئیس‌جمهور خدمت در بنیاد شهید را فرصتی استثنایی خواند و بیان داشت : اگر با نگاه کارمندی به شغل خود نگاه کنید کار برای شما سخت می شود اما اگر قدر این موقعیت را بدانید و طالب تعالی باشید بهترین موقعیت برای بالا کشیدن و متعالی شدن در اختیار شما قرار دارد.

دکتر احمدی‌نژاد گفت : جایی مثل بنیاد شهید که از فرهنگ ایثارگری صیانت می کند از نقاط تمرکز هجوم شیطان است . بنیاد شهید از پاکترین و زیباترین نهادهای کشور و افضل نهادهای دولتی است و بدانید که کار شما با پول پیش نمی رود بلکه اصل، آن جوشش درونی و نیت شماست که کار را به جلو می راند .

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز ظلم در عالم به جایی رسیده است که دیگر ظرفیتی برای آن وجود ندارد و نظام طبیعت ظلم را پس می زند ، اظهار داشت : عامل اصلی همه جنایت ها و تعدی ها به بشریت شیطان بزرگ و سران آمریکا و صهیونیست جهانی است و فریب عوامل اجرایی آنها را که دستورات روسای پرده نشین خود را اجرا می کنند نخواهیم خورد. با موج بزرگ بیداری اسلامی که در حال فراگیری در عالم است سقوط و اضمحلال مستکبرین حتمی و نزدیک است.