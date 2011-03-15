موزه موسیقی درایام نوروز باز است

مرادخانی مدیرعامل موزه موسیقی با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف فعالیت این نهاد فرهنگی درایام نوروز به خبرنگار مهر، گفت : به دلیل اینکه در ایام نوروز عده‌ای در تهران می‌مانند و تهران به نوعی میزبان شهرستانی‌ها می شود، به این نتیجه رسیدیم که این مجموعه فرهنگی و هنری را باز نگه داریم تا علاقه‌مندان بتوانند از این مرکز دیدن کنند و این فرصتی برای آشنایی مردم با میراث معنوی ایران در حوزه موسیقی است.

وی در ادامه افزود: نوروز خوانی بخشی از موسیقی ایران است که نوید بخش آمدن بهار و نو شدن روزگار است از همین رو در نظر داریم طبق برنامه ریزی منسجم برنامه هایی ویژه ایام نوروز در تعطیلات برگزار کنیم؛ البته به دلیل مشکلاتی که پیش آمد امسال در ایام نوروز مراسم نوروز خوانی برگزار نمی شد اما به هنرمندان موسیقی برای برگزاری مراسم نوروز خوانی در سال آینده سفارش داده ایم و تمام تلاش ما این است که برای سال آینده برنامه نوروز خوانی در موزه موسیقی برگزار کنیم.

لازم به ذکر است موزه موسیقی آبان ماه سال 1388 با حضور مسئولان و هنرمندان موسیقی با مساحت 3650 متر در 3 طبقه افتتاح شد. این موزه شامل بخش‌های مختلفی از جمله گنجینه آثار است که شامل سازهای بادی،زهی، نواحی، کوبه‌ای است.همچنین آرشیو آواها و نواهای ایرانی، کتابخانه کتابهای ادبی و موسیقی، اتاق صوتی و کارگاه ساخت و مرمت سازهای ایرانی بخش‌های دیگر موزه موسیقی است؛ این موزه پایگاهی برای اهالی موسیقی است و برنامه‌هایی همچون بزرگداشت‌ اساتید موسیقی، برگزاری کارگاه‌های آ‌موزشی سازسازی ، مجهز کردن استودیو صدا ، ضبط کارهای جدید، کارگاه آموزشی با حضور استادان مختلف، ساخت مستندهایی در رابطه با موسیقی و زندگی استادان از دیگر فعالیت‌های این موزه است.