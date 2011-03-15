365 اکیپ نیروی انتظامی در محورهای استان زنجان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسنخانی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز اجرای طرح نوروزی با تاکید بر اینکه نیروهای انتظامی این استان را در تمامی بخش ها در آمادگی 100درصد است، افزود: ماموران نیروی انتظامی باید در تمامی بخشهای خود آمادگی کامل برای رفع کردن نیاز مردم و برقراری امنیت در زمان سفرهای نوروزی داشته باشند.

وی با اشاره به آماده باش نیروها در بزرگراه ها، پلیس راه ها و ایستگاه های استقبال نوروزی برای راهنمایی مردم و برخورد با متخلفان ادامه داد: رعایت اخلاق و ملایمت در برخورد با مردم وظیفه تمامی ماموران انتظامی است اما در صورت مشاهده هرگونه تخلف و هنجاری شکنی به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.

سردار حسنخانی افزود: ماموران انتظامی در 12 ایستگاه برای استقبال از مسافران، راهنمایی آنان و برخورد با متخلفان مستقر خواهند شد و در صورت مشاهده دو بار تخلف خطر آفرین از یک راننده خودرو توقیف خواهد شد.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، تعامل سازنده بین نیروی انتظامی و سایر نیروی های امدادی را یادآور شد و با اشاره به آمادگی بالای نیروهای امدادی افزود: تمامی ارگانهای آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس، راه و ترابری و امداد خودرو همکاری و تعامل بسیاری با نیروی انتظامی داشته و آمادگی کامل برای پوشش و پیشگیری از وقوع حوادث را دارند.

سردار حسنخانی افزود: در این روز نیروی انتظامی طرح خانواده محوری را اجرا خواهد کرد، تا بدین طریق خود خانواده ها و والدین بر عملکرد و رفتار جوانان و نوجوانان از نزدیک نظارت داشته و از فعالیت های خطر ناک و هنجار شکنانه جلوگیری کنند.