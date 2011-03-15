مایکل مور به دادگاه فراخوانده شد

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در سال 2006 و زمانی که مور مشغول ساخت مستند "سیکو" در انتقاد به وضعیت بهداشت عمومی آمریکا بود، فردی به نام کن آرونسون از اهالی واشینگتن نواری ویدیویی برای مور فرستاد که درآن مراحل درمان کتف شکسته‌اش در بیمارستانی در انگلستان به تصویر کشیده شده بود.



مور نیز بخش‌هایی از این فیلم را در مستند "سیکو" مورد استفاده قرار داد. اما ماه مه گذشته آرونسون دادخواستی علیه مایکل مور و استودیوی شخصی‌اش به دادگاه تسلیم کرد و در آن، از اینکه 71 ثانیه از این فیلم شخصی بدون اجازه در فیلم "سیکو" مورد استفاده قرار گرفته بود شکایت کرد.



در ماه سپتامبر یک قاضی فدرال حق را به آرونسون داد اما مور را به دلیل آنکه این قطعه فیلم را به عنوان عملی خیرخواهانه و دارای منافع عمومی در مستندش مورد استفاده قرار داده مجرم نشناخت. به این ترتیب آرونسون محکوم به پرداخت 000/10 دلار غرامت به مور شد اما آرونسون به رای دادگاه معترض شد.



هفته گذشته یکی از وکلای مور اعلام کرد که طرفین دعوی در حال مصالحه هستند و قرار است به زودی در یک جلسه دادگاه به این موضوع رسیدگی شود.