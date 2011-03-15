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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

هدفمندی یارانه ها میزان جرایم نانوائیها را کاهش داد

هدفمندی یارانه ها میزان جرایم نانوائیها را کاهش داد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری گنبد کاووس از کاهش تعداد جرایم نانواییها پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد دستمرد ظهر سه شنبه در جلسه تعزیرات حکومتی شهرستان، با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها و آثار آن در اقتصاد کشور از همراهی مردم در اجرای این طرح بزرگ قدردانی کرد.
 
وی در خصوص آثار طرح هدفمندکردن یارانه ها بر صنف نانوایان بر ارائه مستندات در خصوص مسائل و مشکلات صنف نانوایان تاکید کرد و افزود: هدف دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها این است که کسی از این طرح ضرر نبیند.

دستمرد حرکت در چارچوب قانون را در زمینه تهیه و توزیع نان به عنوان یکی از موارد مهم برشمرد و تاکید کرد: نان باید با وزن و نرخ تعیین شده به فروش برسد.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون تعزیرات نان و آرد موظفند با جدیت در جهت کیفیت بخشی نان بر واحدهای نانوایی نظارت کنند.
 
معاون فرماندار گنبد افزود: در این دوره، ‬واحدهای خبازی متخلف بدلایل عدم رعایت بهداشت، گرانفروشی، تعطیلی خودسرانه، و سایر تخلفات تعزیر شدند.
 
شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1274885

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