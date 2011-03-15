به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در بیان تفاوت ها و مزیت های سپاه، در مقایسه با سایر نیروهای مسلح رایج در دنیا و تبیین چرایی عملیات روانی و هجمه رسانه ای علیه آن اظهار داشت: سپاه مدل و نوع جدیدی از سیستم امنیتی، نظامی و دفاعی است که قبل از ایران اسلامی در هیچ کشور و یا انقلابی تجربه نشده است.

وی افزود: سیستم های نظامی و امنیتی کشورهایی که بعد از یک حرکت مردمی و سقوط رژیم ها عمدتاً وابسته به دو بلوک غرب و شرق، توسط آمریکایی ها و حتی شوروی سابق، تأسیس می شد، استفاده از همان سیستم های موجود در آن کشورها بود.

سردار شریف با اشاره به تلاش ابرقدرت ها در بازسازی و سازماندهی سیستم های نظامی اینگونه کشورها خاطر نشان کرد: آنها با مهره چینی از فرماندهان و کادر سیستم های نظامی، امنیتی قبلی و انجام شکل هایی از آموزش، تجهیزات و طراحی های مورد نظر، سیستم های جدید را مسلط می کردند تا منافع خود را در آن کشور دنبال کنند. این مسئله در تاریخ حیات آمریکایی ها در ایران نیز قبل از انقلاب در چندین دوره صورت پذیرفته است.

مسئول روابط ‌عمومی و انتشارات سپاه یادآور شد: برای اولین بار بود که حضرت امام(ره) با شناخت عمیقی که از کارکرد امریکایی‌ها و سیستم موجود در جهان داشتند، برای تداوم و بقای انقلاب اسلامی یک سیستم خاصی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معروف شد، بنیان نهادند که رسالت اصلی آن صیانت و حفاظت از انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه عملیات رسانه‌ای و تبلیغات روانی بیگانگان و رسانه‌های علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تازه و جدیدی نیست، گفت: این مسئله از بدو تأسیس سپاه و از زمانی که کارکرد این نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمود عینی پیدا کرده، شروع و ادامه داشته است.

به گفته سردار شریف بعد از اینکه سپاه کارکرد‌های خود را در کشف کودتاها، کنترل ناآرامی‌های قومی و بعد به صورت گسترده‌تر در دفاع مقدس و غیره نشان داد، آمریکایی‌ها یکی از محورهای ثابت خود را در تبلیغات منفی و عملیات روانی خود علیه ایران را پس از ولایت فقیه به عنوان عمود خمیه انقلاب، سپاه و بسیج قرار دادند.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها ولایت فقیه، روحانیت و سپاه و بسیج را موانع اصلی در مسیر بازگشت خود به روندی که آروزی آن را دارند، می‌دانند، لذا همواره تخریب‌ها علیه این نهادها و مؤلفه‌ها در کلان و بطور کلی برای ما قابل پیش‌بینی است.

افزایش حمله به سپاه متناسب با ضرر آمریکا!

سردار شریف در پاسخ به این پرسش که چرا در برهه کنونی این تخریب‌ها شدت گرفته است، توضیح داد: هر زمانی که یکی از نمودهای انقلاب اسلامی بروز ویژه‌تری می‌یابد و آمریکایی‌ها و همپیمانانشان از آن بروز و ظهور متضرر می‌شوند، به تصور اینکه کانون این شکست ها به انقلاب اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی بر می‌گردد، شروع به تخریب می‌کنند.

مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه خاطر نشان کرد: به طول مثال به یاد می‌آوریم که در دوره‌ای که حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه بر رژیم صهیونیستی پیروز شد، هجمه‌ای سنگین علیه سپاه شکل گرفت و یا وقتی دولت مردمی حماس در جنگ 22 روزه به پیروزی دست یافت، باز هم می‌بینیم کانون تهاجم به سمت انقلاب اسلامی و سپاه سوق می‌یابد.

وی با اشاره به شکل‌گیری موج بیداری اسلامی در منطقه و به خطر افتادن برخی همپیمانان دیرینه و مؤثر آمریکایی‌ها و صهیونیست ها گفت: این تحولات رژیم صهیونیستی را به لرزه در آورده است و به دلیل اینکه معتقدند این بیداری اسلامی الگوگیری کشورها از گفتمان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نشأت گرفته شده از استقامت و پایمردی 32 سال گذشته ملت ایران است، فشارها و حمله رسانه‌ای خود را به سمت جمهوری اسلامی و سپاه شدت بخشیده‌اند.

سردار شریف اظهار کرد: آمریکایی‌ها و دشمنان در دوره‌ای که همه رسانه‌ها لنز دوربین‌های خود را به سمت حوادث منطقه سوق داده‌اند، تلاش می‌کنند با خلق صحنه‌هایی مصنوعی در ایران جهت این لنز‌ها را به سمت ایران اسلامی و تهران برگردانند، لذا ما حوادث 25 بهمن را در این راستا ارزیابی می‌کنیم.

وی با اشاره به شکست دشمنان در این طراحی اظهار کرد: همه آگاهان سیاسی متوجه این ترفند دشمنان شدند و این مسئله ضررهایی زیادی به آمریکایی‌ها و دشمنان ایران اسلامی وارد کرد.

مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه در ادامه درباره برخی اتهام‌هایی که پیرامون فعالیت‌های اقتصادی سپاه مطرح می‌شود، اظهار داشت: بعد از پایان جنگ تحملی و دفاع مقدس، برای سپاه در سه حوزه می‌توان نقش و وظیفه تعریف کرد؛ نخست حوزه‌ای که بتواند از تجارب دوران دفاع مقدس به گونه‌ای استفاده کند که سیستم نظامی و دفاعی کشور به مرحله‌ای برسد که دیگر هیچ کشوری قصد تهاجم به ایران را نداشته باشد. در واقع یکی از مأموریت‌های سپاه این بوده که با تقویت بنیه دفاعی کشور از طرق جذب نیروی و آموزش انسانی کارآمد، ارائه طرح‌های خلاقانه، تجهیزات متناسب، کشور را در شرایطی قرار دهد که دیگر در شروع نبردی دیگر مثل دفاع مقدس در شرایط غافلگیری قرار نگیرد همان چیزی که از آن با عنوان بازدارندگی تعریف می‌شود.

سردار شریف اضافه کرد: در کنار این کارکرد اصلی، سپاه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز کارکردهایی داشته است. شاید یکی از دلایلی که تخریب‌ها بیشتر متوجه کارکرد اقتصادی سپاه بوده، این است که سپاه تلاش کرده با تجربه مهندسی که در دوران دفاع مقدس داشته، با هماهنگی با مجموعه سپاه برای کمک به دولت در امر سازندگی، عمران و آبادانی به ویژه مقطع بعد از جنگ تحمیلی فعالیت کند.

وی افزود: نیاز انقلاب و مردم این بود که در این حوزه یک پتانسیل جدیدی با توانمندی‌های جدید وارد عرصه سازندگی شود، سپاه وارد این عرصه شد و به گواهی تمام کسانی که در این حوزه کار می‌کنند، پروژ‌ه‌های سپاه چند شاخص ویژه از جمله کوتاه‌‌تر بودن مدت اجرا، هزینه کمتر و افزایش نیروهای آموزش ‌دیده در کشور داشته است.

دشمن فکر می کند توان سازندگی نداریم

مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند ما توانمندی بازسازی کشور و تأمین رفاه موجود را برای مردم نداریم، لذا با توجه به اهمیت موضوع اقتصادی برای مردم، با ساخت و پردازش خبرها و استفاده از کارشناسانی که بعضا تصور می‌کنند حضور سپاه جا را برای آن‌ها تنگ کرده و منافع آن را در کشور به خطر انداخته است، علیه سپاه دست به تخریب زده‌‌اند.

سردار شریف با بیان اینکه دشمن به دنبال تخریب منزلت و جایگاه مردمی سپاه است، اظهار داشت: ما در مجموعه سپاه و همه کسانی که در قالب قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حوزه سازندگی فعالیت‌ می‌کنند، کار خود را تداوم دفاع مقدس برای ارائه یک کشور نمونه و الگو در دنیای اسلام که گفتمان جدیدی را بنیان نهاده است، می‌دانیم.

وی تأکید کرد: مجموعه سپاه به لحاظ دستاوردهای ویژه‌ای که در بحث عمرانی داشته و با توجه به رقابتی که با شرکت‌های خارجی داشته است و بعضا دست آن‌ها را کوتاه کرده و نیز توانمندسازی برخی شرکت‌های داخلی، آثار زیادی در سراسر کشور بجا گذاشته است، لذا هجمه‌های دشمن نگران‌کننده نیست، ولی مهم این است که بتوانیم اثرات این توانمندسازی‌ها و اقدامات سپاه را برای مردم خوب تشریح نماییم.

سردار شریف در پایان گفت: یک دلیل اصلی هجمه علیه سپاه این است که فعالیت‌های این نهاد را در این عرصه‌ها متوقف کنند، در حالی که سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی عهدی را که با امام(ره)، مقام معظم رهبری و ملت ایران بسته‌اند هرگز فراموش نمی‌کنند و امروز به لحاظ تدبیر، وقت و زمان، جوشش سپاه از دوران دفاع مقدس گسترده‌تر است.

