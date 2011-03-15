آمادگی ستاد اسکان فرهنگیان آذربایجان شرقی برای استقبال از مهمانان نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فیروز رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک پیشاپیش سال نو به تمامی فرهنگیان استان و کشور اظهار داشت : ستاد اسکان این استان با تعداد 134 باب مدرسه شامل هزار و 93 کلاس در سطح شهرهای مختلف استان آماده استقبال و پذیرش از میهمانان عزیز فرهنگی است.

وی افزود : در شهر تبریز تعداد 68 مدرسه با 763 کلاس مجهز به یخچال، تلویزیون، فرش، پتو، با لش و هر مدرسه دارای آشپزخانه و دو باب دوش حمام است.

رضایی در ادامه اضافه کرد: با یک وعده غذای رایگان در حین پذیرش از میهمانان عزیز پذیرایی بعمل آمده و همچنین استخرهای آموزش و پرورش استان نیز آماده پذیرش همکاران مسافر بوده که می توانند طبق برنامه ستاد اسکان از این استخرها نیز استفاده کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خاطر نشان کرد: ستاد اسکان تبریز بصورت شبانه روزی در محل پذیرش شماره یک واقع در شهر تبریز فلکه هتل مرمر، خیابان استاد معین کوی رازی دبستان دخترانه شاهد، محل پذیرش شماره دو واقع در خیابان راه آهن بالاتر از میدان نصف راه رو بروی سیلو مدرسه راهنمایی شاهد آیت ا ... خامنه ای آماده ارائه خدمات است.