به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ماهرالنقش، استاد کاشیکاری ایران، صبح امروز سهشنبه 24 اسفندماه درگذشت. استاد محمود ماهرالنقش سال 1301 در اصفهان متولد شد.
وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در اصفهان و تهران گذراند و در سال 1338 به دعوت دانشگاه علم و صنعت ایران برای تدریس دانستههای خود، به این دانشگاه رفت و از سال 1342 تا 1344 طراح سوالات کنکور، برای داوطلبان رشته ساختمان بود.
ماهرالنقش نخستین مؤلف کتابهای رشته ساختمان بود و اولین کتاب خود را با نام اصول عملی ساختمان در سال 1344 به رشته تحریر در آورد. از وی کتابهای متعددی در زمینه ساختمان، هنر آجرکاری و کاشیکاری ایران به یادگار مانده است.
وی عضو کمیته معماری سنتی فرهنگستان هنر بود که به دلیل کارهای ارزشمندش در سی و یکم تیر 1387 مورد تقدیر این فرهنگستان قرار گرفت.
پیکر وی فردا چهارشنبه 25 اسفندماه ساعت 8:30 از خیابان دکتر فاطمی غربی، خیابان سیندخت جنوبی، کوچه منیژه ، پلاک 15 به سمت بهشت زهرا، قطعه هنرمندان، تشییع میشود.
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