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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

پدر کاشی‌کاری ایران درگذشت

پدر کاشی‌کاری ایران درگذشت

محمود ماهرالنقش استاد کاشی‌کاری ایران و عضو کمیته هنرهای سنتی فرهنگستان هنر به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ماهرالنقش، استاد کاشی‌کاری ایران، صبح امروز سه‌شنبه 24 اسفندماه درگذشت. استاد محمود ماهرالنقش سال 1301 در اصفهان متولد شد.

وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در اصفهان و تهران گذراند و در سال 1338 به دعوت دانشگاه علم و صنعت ایران برای تدریس دانسته‌های خود، به این دانشگاه رفت و از سال‌ 1342 تا 1344 طراح سوالات کنکور، برای داوطلبان رشته ساختمان بود.

ماهرالنقش نخستین مؤلف کتاب‌های رشته ساختمان بود و اولین کتاب خود را با نام اصول عملی ساختمان در سال 1344 به رشته تحریر در آورد. از وی کتاب‌های متعددی در زمینه ساختمان، هنر آجرکاری و کاشی‌کاری ایران به یادگار مانده است.

وی عضو کمیته معماری سنتی فرهنگستان هنر بود که به دلیل کارهای ارزشمندش در سی و یکم تیر 1387 مورد تقدیر این فرهنگستان قرار گرفت.

پیکر وی فردا چهارشنبه 25 اسفندماه ساعت 8:30 از خیابان دکتر فاطمی غربی، خیابان سیندخت جنوبی، کوچه منیژه ، پلاک 15 به سمت بهشت زهرا، قطعه هنرمندان، تشییع می‌شود.

کد مطلب 1274890

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