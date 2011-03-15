500 هزار همیار پلیس تهران و البرز در طرح نوروزی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حبیب کمالوند ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر 615 هزار نفر همیار در سطح استانهای البرز و تهران با پلیس همکاری دارند که از این تعداد 500 هزار نفر در طرح نوروزی شرکت می کنند.

وی افزود: در این طرح همچون سالهای گذشته دانش آموزان استان تهران و البرز در قالب طرح همیاران پلیس نقش بسزایی در کاهش تخلفات نوروزی شرکت خواهند داشت.

این مسئول با اشاره به اینکه در پایان تعطیلات نوروزی برای همیاران پلیس مسابقه ای برگزار می شود، خاطر نشان کرد: در پایان تعطیلات نوورزی همیاران پلیس گزارشات خود را به منظور کنترل و نظارت بر تخلفات راهنمایی، رانندگی به پلیس استان ارائه کرده و به قید قرعه جوایزی به آنان اهداء می شود.

کمالوند یادآور شد: با توجه به فعالیت های موثر همیاران پلیس، حدود 70 هزا ر همیار به مجموعه همیاران پلیس استان البرز وتهران افزوده شده اند.

پلیس به بهترین توصیه ترافیکی هدیه می دهد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران و البرز در ادامه سخنان خود برگزاری مسابقه نوروزی را از دیگر برنامه های پلیس استان ذکر کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته درایام نوروز مسابقه بزرگ پیام کوتاه میان مسافران نوروزی برگزار می شود.

وی افزود: دراین راستا به بهترین و کوتاه ترین توصیه ترافیکی جهت جلوگیری از تصادفات راهنمایی و رانندگی جوایز نفیسی اهداء می شود.

گفتنی است شهروندان علاقه مند جهت شرکت در این مسابقه می توانند پیام خود را به شماره 30002218 پیامک کنند.