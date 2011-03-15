نقاط ضعف شهر تهران دچار روزمرگی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران روز شه شنبه در آخرین جلسه شورای شهر در سال جاری با اشاره به اینکه باید اشتباهات کاری خود را بشناسیم اظهار کرد: اگر عمری باقی بماند و سال آینده به عنوان نمایندگان مردم در خدمت آنها بودیم باید نقاط قوت و ضعف فعالیت هایمان را بشناسیم.

وی ادامه داد: نقاط ضعف فراوانی در شهر تهران داریم که باید برای رفع آنها تلاش کنیم تا دچار روزمرگی و فراموش کردن مسایل اصلی شهر نشویم.

چمران با تاکید براینکه باید به گونه ای رفتار کنیم که در چند سال آینده از عملکردمان ناراحت نشویم بیان داشت: در کنار حسابرسی به کارهای روزانه باید حسابرسی مسولیت هایمان را نیز انجام دهیم.

رئیس شورای شهر همچنین با اشاره به سالگرد وفات مرحوم سید احمد خمینی، فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و عرض تسلیت به این مناسبت اظهار داشت: حاج احمد آقا زندگی خود رابه طور کامل وقف امام (ره) کرده بود و زحمت فراوانی که قابل توصیف نیست متقبل شد.

چمران همچنین درباره واقعه تاریخی 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت نیز گفت: این افتخار تاریخی جهشی در پیشرفت کشورمان بود و با این کار کمر دولت انگلیس نخستین بار شکسته شد.

همچنین به گفته رئیس شورای شهر، اولین جلسه شورا در سال 90، در بوستان ولایت ، پادگان سابق قلعه مرغی برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نیز با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از مواد شیمیایی مورد نگهداری در شهر تهران در دست نداریم گفت: بهتر است بانک اطلاعاتی از مواد شیمیایی و اطلاعات ورود و خروج آنها تشکیل شود چراکه یکی از مشکلات موجود ، فقدان این اطلاعات است.

معصومه ابتکار در جلسه امروز شورای شهر و در جریان بررسی لایحه اساسنامه سازمان آتش نشانی با بیان این مطلب اظهار داشت افزود: بهتر است فعالان عرصه مواد شیمیایی مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان آتش نشانی به عنوان سازمان مرجع در این زمینه شوند. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز می تواند به عنوان همکار با آتش نشانی در این زمنیه اقدام کند.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نیز با بیان سخنانی در خصوص این مساله اظهار داشت: درصورت مکلف نمودن تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد شیمیایی به ارائه اطلاعات، مقررات لازم در خصوص نحوه نگهداری این مواد به آنها اعلام خواهد شد تا از بروز حوادث جلوگیری کرده و در مواقع لزوم ، عملکرد بهتری داشته باشیم.

محمدرضا حاجی بیگی افزود: خوشبختانه سال گذشته با همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، انبار مواد شیمیایی موجود در محدوده بازار به خارج از شهر منتقل شد و اکنون تنها تعداد بسیار کمی از این مواد به عنوان نمونه در مغازه های بازار نگهداری می شود اما همچنان اطلاعات کافی از دیگر انبارها و نوع مواد آنها نداریم.

وی افزود: چندی پیش حادثه حریقی در محل کار اوراقچی ها رخ داده بود که جنب این محل ، انبار مواد شیمیایی قرار داشت که اگر آتش نشانان دیر به محل حادثه می رسیدند ، فاجعه ای رخ داده بود .

مدیرعامل آتش نشانی در پاسخ به اظهارات خسرو دانشجو که گفت مرجع قانونی بسیاری از مواد محترقه و منفجره، اداره اسلحه و مهمات جمهوری اسلامی است که در نگهداری این مواد استانداردهای بالایی را رعایت می کند اظهار داشت: بحث ما مواد ناریه نیست چراکه مسولیت آن با نیروی انتظامی است مساله ما مواد شیمیایی است که در تهران نگهداری می شود و مقررات ایمنی ندارد.

حاجی بیگی در بخش دیگری از سخنان خود از آماده باش 100 درصد نیروهای آتش نشانی با همکاری اورژانس و پلیس ، همزمان با چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت : سازمان آتش نشانی در چند سال اخیر آموزش های بسیاری به مدارس و دانش آموزان ارائه و آنها را با خطرات آشنا کرده است. همچنین همایش هایی با حضور برخی سازمان ها و دستگاه ها برگزار و همه مکلف به همکاری دراین زمنیه هستند.

بر اساس این گزارش، اساسنامه سازمان آتش نشانی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این جلسه پیشنهاد کرد: در طرح موضوع تپه‌های عباس‌آباد عرصه‌ای گنجانیده شده بود که نام آن را بوستان "اکو" نامگذاری کردند؛ اکو نام مجموعه‌ای از 10 کشور منطقه است که پیمان همکاری مشترک دارند بر این اساس مناسبت مشترکی را پیشنهاد دادیم تا نام نوروز را بر این بوستان بگذارند.

مسجدجامعی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد پذیرفته شد و نام نوروز بر آن بوستان نامگذاری شد که امیدواریم در سال آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

