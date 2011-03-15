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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

کنسرت موسیقی پاپ و سنتی برای اولین بار در اراک برگزار می شود

کنسرت موسیقی پاپ و سنتی برای اولین بار در اراک برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگسرای آیینه اراک گفت: برای اولین بار در اراک موسیقی پاپ، سنتی و نمایشهای کمدی در ایام نوروز برگزار می شود.

زهرا مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این برنامه ها از 5 لغایت 15فروردین در این فرهنگسرا برای علاقمندان به موسیقی و تئاتر به روی صحنه می رود.

وی با بیان اینکه شروع  این برنامه ها از بعد از اذان مغرب خواهد بود اظهارداشت: 11 گروه موسیقی برای اجرای این برنامه ها اعلام آمادگی کرده است همچنین گروههای موسقی و تئاتر بلیطهای خود را از شش هزار تومان به هزار تومان کاهش داده اند.

مهاجرانی از نمایش خیابانی کودک در محوطه فرهنگسرا خبرداد و گفت: همزمان با اجرای موسیقی و برنامه های تئاتر نمایش خیابانی برای کودک و بصورت رایگان در محوطه فرهنگسرا اجرا می شود.

مدیر فرهنگسرای آیینه اراک با بیان اینکه در این ایام مشاوره های رایگان انجام می شود اظهارداشت: علاوه برنمایشگاهها،  فروش آثار هنری ، برگزاری برنامه های هنری مشاوره هایی در زمینه روانشناسی، اعتقادی و حقوقی انجام می شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه فروش آثار هنری تجسمی از 22 اسفند آغاز و تا 29 ادامه دارد افزود: همچنین این فروش آثار هنری تجسمی و صنایع دستی از 5 تا 15 فروردین 90 ادامه دارد.
 

کد مطلب 1274894

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