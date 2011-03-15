به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پیش از دیدار برابر الشباب که بعدازظهر امروز در محل این باشگاه عربستانی برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: پیش از این با هکتور کوپر که فصل گذشته سرمربی الاتحاد بود روبرو شدم و یک تساوی در عربستان و یک برد در اصفهان برابر آنها کسب کردیم و سپس در نیمه نهایی برابر الهلال به پیروزی دست یافتیم و این برای سومین مرتبه است برابر تیمی از عربستان به میدان می رویم.

وی اضافه کرد: همیشه فوتبال در عربستان با توجه به شرایط آب و هوایی، نوع بازی بازیکنان عربستانی و استفاده از بازیکنان سرعتی، تکنیکی و با استعداد سخت است اما برای اینکه مسیر موفقیت مان را ادامه دهیم باید با تمام قوا برابر الشباب حاضر شویم، تیمی که فصل گذشته بین چهار تیم بود که نشان دهنده تیم قدرتمند و خوب است.

سرمربی تیم ذوب آهن با بیان اینکه امیدوار است این دو تیم فوتبالی را ارائه دهند که در حد و اندازه های لیگ قهرمانان آسیا باشد، افزود: هر دو مربی دو بازی فصل گذشته انجام دادیم و از تفکرات هم شناخت داریم و حتما برنامه ای برای موفقیت داریم که با توجه به توانایی های تیم خود مسلما در تلاشیم در این بازی اشتباه نکرده تا به موفقیت نهایی دست یابیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ذوب آهن برابر عربستانی ها خوب ظاهر شده است آیا سابقه حفظ و روند موفقیت را ادامه می دهد، تصریح کرد: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد، مسلما هم تیم ما و هم الشباب نسبت به گذشته تغییراتی دارد و شناخت کاملی نسبت به همدیگر داریم.

ابراهیم زاده ادامه داد: جایگاه ما در لیگ ایران ناشی از توان بالای باشگاه ما و تیم ذوب آهن است اما الشباب هم بازیکنان گرانقیمت و حرفه ای دارد. با این حال مسلما انگیزه کار کردن و خواست بازیکنان ما برای رسیدن به موفقیت می تواند ما را به سر منزل مقصود برساند.

وی در مورد اینکه نبود بازیکنان خوب الشباب کارتان را در این بازی راحت می کند، تاکید کرد: شاید آنها نفرانی را از دست داده اند اما جایگزینان آنها هم بازیکنان خوبی هستند، ضمن اینکه تیم ما سال گذشته تا فینال رفته است و هر تیمی مقابل ما بازی می کند می خواهد برابر نایب قهرمان آسیا موفق ظاهر شود.

سرمربی تیم ذوب آهن با بیان اینکه تیمهای حاضر در این جام قوی و خوب بسته شده اند، تصریح کرد: فصل گذشته گروه ما را گروه مرگ می دانستند اما هدف ما این بود که گروه مرگ را به زندگی تبدیل کنیم و آن اتفاق افتاد. امسال هم هدف ما این است که زندگی با افتخار را ادامه دهیم، هرچند تیم الشباب در 10 روز گذشته مسابقه ای نداشته اما ما قبل از عربستان 6 روز پیش بازی داشتیم اما تیم در حال حاضر در شرایط خوبی قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: هدف و برنامه ما این است با قدرت پیش برویم و سفرهای طولانی و حتی خستگی نمی‎‌تواند مانع از حرکت ما شود.

ابراهیم زاده در پاسخ به این سوال که چه به مردم ایران در آستانه سال جدید هدیه می دهید، گفت: هدیه ما به مردم ایران آرزوی سلامتی و موفقیت است، ضمن اینکه در هر زمانی و خصوصا در آستانه سال نو بهتریم هدیه ما این است که تلاشمان را بیشتر کنیم تا آبرومندانه از زمین خارج شویم.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.