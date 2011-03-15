380 واحد صنعتی در قم مشمول دریافت تسیهلات هدفمندی یارانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید محمدی ستوده قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات صنعت و معدن استان قم برگزار شد، بیان کرد: در استان قم حدود یک هزار 980 واحد صنعتی وجود دارد که 380 واحد آن تحت 23 رشته پر مصرف هستند که قالب آن‌ها ثبت نام شده‌اند و برای گرفتن تسهیلات و یارانه از طریق سیستم بانکی معرفی شده‌اند.



وی ادامه داد: ‌برنامه‌ریزی و تدوین بسته حمایتی وزارت صنعت و معدن در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور از ابتدای سال 88 آغاز شد ولی اجرای عملی آن بدلیل طرح‌های مختلف در دو مورد از ابتدای شهریورماه سال 88 کلید خورد ولی عمده عملیات اجرایی آن پایان شهریورماه 89 بوده است.



معاون امور صنعتی و معدنی سازمان صنایع و معادن قم گفت: در بسته حمایتی در راستای هدفمندی یارانه‌ها طرح‌های مختلفی پیش بینی شده است که عمده هدف آن این است که بعد از دوره پنج ساله هدفمندی یارانه‌ها، واحدهای صنعتی به گونه‌ای بازسازی شوند که ساختار نیروی انسانی، انرژی و ساختمانی آن به بهره وری مناسب رسیده باشد.



وی در خصوص طرح‌های اجرا شده در این راستا افزود: طرح خط اعتباری هرینه‌های انرژی واحدهای صنعتی، طرح برق مولد‌های پربازده chp که از شهریورماه سال جاری آغاز شده است، بازسازی و تکمیل پروژهای کوچک و بزرگ زود بازده، ارتقاء مدیریت بنگاه‌های تولیدی، نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی ثبت نام و پرداخت کمک بلاعوض، طرح عرضه محصولات بهینه و معرفی و بازاریابی تجربیات موفق صنعتی از جمله طرح‌های اجرا شده در این راستا است.



محمدی ستوده در خصوص آخرین اقدامات این سازمان در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت و معدن بیان داشت: ‌ارسال دستور العمل اجرایی بسته حمایتی بخش صنعت و معدن در 23 شهریورماه سال جاری از سوی وزارت صنایع و معادن برای کلیه تشکل‌های صنعتی و معدنی و واحدهای تولیدی مشمول طرح ابلاغ شد.



وی اضافه کرد: از هفته پایانی آبان ماه نیز ثبت نام الکترونیکی طرح حمایتی بازسازی و تکمیل و طرح تأثیر پذیری بنگاه‌های تولیدی آغاز شده است.



معاون امور صنعتی و معدنی سازمان صنایع و معادن قم اظهار داشت: جلسه‌ای عمومی با واحدهای تولیدی مشمول طرح و نمایندگان سازمان‌های دولتی مرتبط با بخش صنعت و معدن استان از جمله معاونت‌های استانداری و حضور کار‌شناسان ستاد تحول اقتصادی وزارت متبوع جهت تشریح دستور العمل‌های اجرایی بسته حمایتی تشکیل شد.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط بانک ملی ایران به عنوان عامل طرح‌های حمایتی بخش صنعت و معدن کشور معین شده و از تاریخ یازدهم آبان ماه سال جاری تقاضاهای رسیده و معرفی به بانک تسهیلات خط اعتباری هزینه انرژی آغاز و در حال انجام است.