به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی جعفری مدیر عامل شرکت امداد خودرو ایران با بیان این مطلب گفت: امداد خودرو ایران به عنوان گسترده ترین ناوگان امداد خودروئی در ده سال اخیر سفرهای نوروزی با رشد بیش از 37 درصدی ناوگان و امکانات امدادی از تاریخ 25 اسفندماه تا 14 فروردین ماه 90 همپای تمامی خانواده های ایرانی در جاده های کشور است.

وی افزود : امسال ناوگان امدادی از تعداد 927 به 1275 واحد امدادی در سطح کشور افزایش و تعداد روزهای خدمت رسانی ویژه نوروز نیز به 19 روز ارتقا یافته است.

جعفری به تعداد شهرهای تحت پوشش امداد نوروزی ایران حودرو اشاره کرد و گفت : نوروز امسال 280 شهر به همراه 41 هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش امداد خودرو ایران قرار دارد که نشان از رشد 5 درصدی در این حوزه دارد .

وی گفت : تعداد خودروهای امدادی از 575 به 715 دستگاه، جرثقیل های امدادی از 212 به 385 دستگاه افزایش یافته تا بتوان امدادی مناسب به مسافران نوروزی داد.

جعفری ادامه داد : تعداد کانکس های ثابت و سیار جاده ای شرکت امداد خودرو ایران در طرح امداد نوروزی جهت خدمت رسانی به تمامی هموطنان به 148 کانکس افزایش یافته است و با راه اندازی ناوگان موتوری در شرکت امداد خودرو ایران نوروز امسال 27 دستگاه موتور نیز در امدادرسانی نوروزی به ناوگان امدادی کشور می پیوندند.

مدیر عامل شرکت امداد خودرو ایران به حساسیت ها و دغدغه های گروه صنعتی ایران خودرو برای امداد رسانی اشاره کرد و گفت : 5696 نفر نیروی امدادی در قالب های گو نا گون در طرح مداد رسانی این شرکت فعالیت دارند .

جعفری به کاهش میانگین زمان انتظار امداد خواهان در طرح امداد نوروزی امسال تاکید کرد که زمان انتظار امداد نوروز سال 89 میانگین 41 دقیقه بود که این زمان به 37 دقیقه در نوروز 90 هدف گذاری شده است و با توجه به تجربیات گذشته ، تعداد ناوگان، خدمات ویژه رسیدن این هدف دور از دسترس نیست.