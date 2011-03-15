300 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار پیش از ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند که در زندان مرکزی بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: طی 11 ماهه امسال 155 میلیون دلار صادرات از استان و 150 میلیون دلار از سایر مبادی صادرات انجام شده است .

وی بازارچه های مرزی استان را راهکاری اساسی در امر اشتغالزایی استان عنوان کرد و بیان داشت: در راستای اجرای خدمت اساسی و توسعه استان باید به بازارچه های مرزی بیش از پیش توجه شود .

میرشکار این نهاد را پیوند دهنده بخش های اقتصادی با سایر بخش ها دانست و تصریح کرد: این نهاد باید صنعت معدن، کشاورزی، خدمات و... را به نحوی از تولید تا مصرف نظارت و ساماندهی کند .

وی در خصوص تجارت خارج از کشور نیز، خاطر نشان کرد: در این راستا نیز بسته حمایتی برای تجار و صادرکنندگانی که متحمل ضرر و زیان شده اند، در نظر گرفته شده که طی این مدت بالغ بر 10 میلیون تومان جوایز صادراتی به تجار و صادرکنندگان اهدا شده است .

میرشکار راه اندازی نمایشگاه بین المللی استان را یکی از ضروریات استان با توجه به حج صادرات دانست و عنوان کرد: در این راستا 250 میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی این سازمان جهت تشویق بخش خصوصی تخصیص داده شده است .

وی با اشاره طرح هدفمندی یارانه ها و آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز در استان، گفت: طی این مدت تا کنون 46 هزار مورد بازرسی توسط بازرسان این سازمان انجام شده که از این تعداد یازدید 800 مورد منجر به تشکیل پرونده شده است .

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی ارزش پرونده های تشکیل شده در این راستا را سه میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد .