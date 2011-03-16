پارکینگ داران اراک بالغ بر 342 میلیون ریال جریمه شدند

نبی الله کمال آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه در راستای طرح نظارتی حمل و نقل شهرستان اراک، 11 پارکینگ خودرو در اراک توسط بازرسان بازرسی شده است، افزود: این تعداد پارکینگ به علت تخلف در اخذ وجه اضافی پارکینگ جریمه و پرونده آنها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی همچنین تصریح کرد: در بازرسی از هشت انبار عمده فروشی در سطح شهرستان اراک تعداد دو پرونده تخلف به عدم اعلام موجودی به ارزش 229 میلیون و 250 هزار ریال تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر بازرگانی شهرستان اراک در خاتمه از کلیه عمده فروشان درخواست نمود که هر 15 روز نسبت به اعلام موجودی انبار خود اقدام کنند در غیر اینصورت با متخلفین برخورد خواهد شد.



