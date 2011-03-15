فرقه های ظاله بزرگترین تهدید برای کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید علی فقیه قبل از ظهر سه شنبه در گردهمایی روحانیون عقیدتی و سیاسی های ارتش در شمالغرب کشور افزود: دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی از هر حربه ای استفاده می کند و ترویج فرقه های ظاله و نو ظهور در کشورمان در این راستا قرار دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی لشکر 21 حمزه آذربایجان افزود: مقابله با این فرقه های منحرف حساسیت های خاصی را می طلبد از این رو نقش روحانیان در این راستا بسیار برجسته است.

وی گفت: مقابله با فرقه های منحرف که عقاید و سنت های اسلامی جامعه را نشانه گرفته اند، نیازمند کارهای فرهنگی است.

سید علی فقیه با اشاره به این نکته که نخبگان جامعه علی الخصوص روحانیان باید برای مقابله با این تهدید نرم دشمن کارهای تحقیقی و فرهنگی انجام دهند، گفت: روحانیون عقیدتی سیاسی های یگان های ارتش وظیفه ای سنگینی بر دوش دارند چرا که به دلیل حضور نیروهای جوان در نیروهای مسلح مقابله با این فرقه ها حساسیت هایی خاصی را می طلبد.

وی ادامه داد: خوشبختانه روحانیون عقیدتی و سیاسی های ارتش در منطقه شمالغرب کشور از انسجام خوبی برخوردار بوده و آموزش های لازم را برای مقابله با این فرقه های ظاله پشت سر گذاشته اند.

هماهنگ کننده عقیدتی و سیاسی های ارتش در شمالغرب کشور تاکید کرد: شیوه تهدید های دشمن با توجه به حساسیت های خاص و موقعیت های فرهنگی هر منطقه متفاوت است، از این رو شناسایی این تهدید ها و برنامه ریزی برای مقابله با آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

سید علی فقیه گفت: دشمن در برخی مناطق از طریق اختلاف افکنی بین قومیت ها و در برخی مناطق از طریق ترویج فرقه های نوظهور می خواهد به اهدافش برسد از این رو باید این نقاط آسیب پذیر را شناسایی و برای مقابله با آن راهکارهای مناسب ارائه کرد.

وی به نقش عقیدتی و سیاسی برای مقابله با تهدیدها ی نرم دشمن تاکید کرد و افزود: عقیدتی سیاسی بعنوان نزدیک کننده قلوب به یکدیگر باید در این راستا بیش از پیش نقش آفرینی کند.