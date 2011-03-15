قیمت مرغ در زنجان کاهش یافت

غلامرضا علمدار در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: هیچ مشکلی در زمینه تأمین مرغ منجمد مصرفی و همچنین گوشت قرمز منجمد در بازار وجود نداشته و به هر میزان که نیاز وجود داشته باشد، این مواد پروتئینی به بازار تزریق خواهد شد تا مشکلی در آستانه شب عید برای همشهریان و مسافرین بوجود نیاید.

وی در خصوص اقدامات سازمان برای تنظیم قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار، اظهار داشت: طی روزهای گذشته عرضه مرغ منجمد به قیمت 2 هزار و 950 تومان و گوشت قرمز منجمد به قیمت 6 هزار و 800 تومان در استان زنجان آغاز شده است و این روند تا کنترل مطلوب بازار ادامه خواهد داشت.

علمدار از تزریق 40 تن گوشت مرغ منجمد و 23 تن گوشت قرمز منجمد به بازار تا این تاریخ خبر داد و افزود: همچنین تاکنون چهار نمایشگاه در سطح این استان برای توزیع مرغ و تنظیم قیمت آن برگزار گردیده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان در خصوص روند افزایش قیمت مرغ گرم در زنجان طی روزهای گذشته نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه مجوزهای لازم برای توزیع مرغ منجد به قیمت مصوب صادر شده است، بنابراین با توزیع این مرغ‌ها در بازار، قطعا" روند افزایش قیمت مرغ گرم در بازار کنترل و در روزهای آینده نیز با کاهش مواجه خواهد شد.

علمدار با بیان این که تلاش می شود این کالاها با قیمت منطقی به مردم عرضه ‌شود، گفت: ذخیره ‌سازی لازم در مورد گوشت مرغ منجمد در سردخانه‌های استان انجام شده است.