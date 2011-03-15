کنکوریها باید از عدالت آموزشی برخوردار شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، افشین خضرلو در جمع دانش آموزان کرجی اظهار داشت: از آنجاکه توزیع اطلاعات علمی باید در جامعه به صورت عادلانه باشد ما تصمیم گرفته ایم که سریال آموزشی کنکور را تولید و در اختیار تمامی دانش آموزان قرار دهیم و هدف از تولید این سریال را ایجاد عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان کنکور در سراسر کشور است.

وی ادامه داد: هر داوطلب کنکور در هر نقطه کشور با خرید این محصول می تواند از آموزش های بهترین اساتید کنکور با هزینه ای بسیار اندک بهره مند شود، به این ترتیب انحصار بهره گیری از اساتید مجرب برای داوطلبان ساکن تهران و دیگر شهرهای بزرگ برداشته شده و کلیه داوطلبان در سراسر کشور امکان دست یابی به بهترین سطح آموزش را خواهند داشت.

به گفته خضرلو در این سریال آموزشی 14 نفر از بهترین مدرسان کنکور به جمع بندی مباحث دروس عمومی و تخصصی رشته های مختلف پرداخته اند.

وی تاکید کرد: تلاش شده است در این سریال آموزشی با بهره گیری از جدیدترین تکنیکهای تصویر برداری ، نور پردازی و صدا گذاری شرایطی فراهم شود تا داوطلبان در آسایش کامل و بدون نیاز به تحمل سختی های مربوط به حضور در کلاس های کنکور تنها به فراگیری و جمع بندی آموخته های خود بپردازند.

سریال آموزشی 100 قرار است از فروردین ماه سال آینده در دسترس علاقمندان قرار گیرد، تهیه کنندگی این سریال آموزشی را مهران رسام و کارگردانی آن را مجید پرکار بر عهده دارند.