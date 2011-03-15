رقابت نمایندگان تبریز و کرمان در هفته 26 لیگ یک فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این هفته از رقابت ها که آخرین هفته از بازی ها در سالجاری نیز محسوب می شود، در یکی از دیدارها تیم فوتبال ماشین سازی تبریز که در گروه الف قرار دارد، روز پنجشنبه ساعت 14:30 به مصاف تیم گل گهر سیرجان تیم رده سومی گروه می رود.

ماشین سازان که در دو هفته اخیر نتایج خوبی نگرفته اند و سه بر صفر از شهرداری بندرعباس شکست خورده و دو بر دو مقابل نفت مسجد سلیمان متوقف شدند، باید مقابل تیمی صف آرایی کنند با استفاده از امتیاز میزبانی رده سوم جدول را از آن خود کرنند.

البته نباید فراموش کرد که تیم فوتبال ماشین سازی از اول فصل، در بیرون از خانه بهتر از درون آن ظاهر شده و نتایج قابل قبولی گرفته است .

پس باید انتظار داشت که این روند تیم در بازی مقابل گل گهر نیز ادامه داشته باشد و ماشین سازی حداقل با یک امتیاز به تبریز بازگردد .

ماشین سازی با 24 امتیاز از 20 بازی در رده دهم و گل گهر با 28 امتیاز از 19 بازی در رده سوم قرار دارند و این دیدار برای هر دو تیم حساسیت خاصی دارد .

در دیگر بازی نیز گسترش فولاد تبریز دیگر نماینده این شهر در رقابت ها روز پنجشنبه ساعت 14:30 به مصاف مس سرچشمه می رود .

دو تیم در جدول رده بندی در همسایگی هم قرار دارند و مس سرچشمه با 37 امتیاز و چهار امتیاز اختلاف در رده دوم و گسترش در رده سوم جدول قرار گفته اند .

گسترش فولاد هفت هفته است که نباخته و از هفت بازی خود 16 امتیاز کسب کرده است و مس سرچشمه نیز با اینکه سریال نباختن هایش به اندازه گسترش نیست اما این تیم نیز از هفت بازی خود 16 امتیاز کسب کرده است .

همچنین مس سرچشمه در مقایسه با گسترش فولاد از خط حمله و دفاعی خوبی برخوردار است و تاکنون 25 گل زده و 9 گل خورده در کارنامه اش ثبت کرده است .

در مقابل گسترش فولاد 20 گل زده و 18 گل خورده و در این بازی خارج از خانه باید رو در روی تیمی قرار گیرد که بهترین خط دفاعی گروه ب و لیگ یک و بهترین خط حمله گروه ب را در اختیار دارد .