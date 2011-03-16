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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۰

سیستمهای تحت ویندوز اسناد پزشکی تامین اجتماعی راه اندازی شد

سیستمهای تحت ویندوز اسناد پزشکی تامین اجتماعی راه اندازی شد

سیستمهای مالی و اداری تحت ویندوز در تمامی دفاتر اسناد پزشکی صندوق تامین اجتماعی نصب و راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگارش جدید سیستمهای مالی و اداری تحت ویندوز که در تمامی واحدهای بیمه ای و ادارات کل سازمان تامین اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته بود در تعامل با کمیته تلفیق درمان و با تلاش شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در تمامی دفاتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی نصب و راه اندازی شد.

این سیستمها از تابستان سال 89 برای برقراری تعامل با سیستم مکانیزه اسناد پزشکی (Integration) ابتدا در دفاتر اسناد پزشکی استان های یزد و خوزستان به صورت پایلوت جایگزین نگارش قبلی سیستمها شد و پس از اخذ موفقیت و تائیدیه به تمامی دفاتر اسناد پزشکی سراسر کشور تسری یافت.
 
این سیستمها شامل حسابداری، کارگشایی، حقوق، بودجه و دبیرخانه است که با ابزار Net Framework  و پایگاه اطلاعاتی اوراکل توسط شرکت خدمات ماشینی تامین تولید شده است.
کد مطلب 1274917

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