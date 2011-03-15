تعیین تکلیف 7 شرکت شهرداری تا پایان خردادماه 90/ فروش تراکم سیار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پورزرندی در نشستی خبری با اشاره به برنامه‌های سال جاری گفت: با توجه به رکودی که در بخش مسکن پیش آمده بود پیش‌بینی می‌کردیم درآمدهای شهرداری در این زمینه دچار مشکل شود اما این اتفاق نیفتاد و در مجموعه 120 درصد درآمدهای غیرنقدی و 76 درصد در درآمدهای منادی رشد داشته‌ایم که تا پایان سال به 80 درصد نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه نسبت درآمدهای پایدار امسال 30 به 70 شده است، گفت: براساس برنامه‌های 5 ساله تا سه سال بعد این نسبت 50 به 50 می‌شود.

پورزرندی با اشاره به شفاف سازی مالی در شهرداری گفت: از سال 83 تا 85 حتی یک شرکت در شهرداری وجود نداشت که از حسابرسان شورا گزارش کلین گرفته باشد اما هم اکنون بیش از 70 درصد گزارش حسابرسان شورا کلین مطلوب دارد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه 30 هزار میلیارد تومان دارایی شهرداری شفاف‌سازی و شناسایی شده گفت: در گذشته مشارکت با بخش‌های خصوصی ثبت دفتری نمی‌شد اما هم اکنون هزار و 200 پروژه مشارکتی با شهرداری شناسایی و ثبت شده است.

پورزرندی با اشاره به بدهی‌های شهرداری تهران تصریح کرد: شهرداری تهران هزار و 200 میلیارد تومان به عنوان مطالبه پیمانکاران از ابتدای تاسیس شهرداری تا پایان سال 88 دارد و همچنین 800 میلیارد تومان نیز بدهی املاک دارد که تا پایان سال با برنامه‌ریزی‌های انجام شده 50 درصد آن حل می‌شود.

وی افزود: در نیمه اول سال 90 و قبل از مهلت تعیین شده شورا بدهی‌های شهرداری تا پایان سال 88 پرداخت می‌شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در گذشته فاینانس‌هایی که متروی تهران می‌گرفت نه از طرف دولت و نه از سوی شهرداری در هنگام سررسید پرداخت می‌شد، گفت: با توجه به نرخ 23 درصدی وام و جریمه 6 درصدی آن 420 میلیارد تومان مربوط به بدهی مترو وجود داشت که با جلسه‌ای که با وزارت دارایی و بانکها گرفته شده توافق شد این بدهی‌ها به صورت تهاتری از طریق امتیازات و املاک پرداخت شود که 40 درصد آن تا پایان امسال و بقیه در سال آینده تسویه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فروش تراکم سیار در شهرداری وجود ندارد، گفت: 3 هزار و 400 میلیارد تومان بودجه غیرنقدی داشته‌ایم که حدود 70 درصد آن از طریق بارگذاری و بقیه آن از طریق واگذاری املاک به پیمانکار تامین می‌شود،

معاون شهردار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت چقدر به شهرداری بدهی دارد، گفت: رقم دقیق بدهی‌ها را نمی‌دانم اما پیشنهاد دریافت آن از طریق سهام ارایه شده که منتظر پاسخ آن هستیم.