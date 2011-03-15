رضا رئیسی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت

رضا رئیسی که در بستر بیماری با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، درباره بیماری‌اش گفت: سه‌شنبه قبل (17 اسفند) دچار حمله قلبی شدم و چون حمله در رگ اصلی بود، بلافاصله بعد از انتقال به مرکز قلب ایران تحت عمل جراحی قرار گرفتم.

نویسنده "قطار 57" افزود: من با اینکه هیچگونه سابقه بیماری قلبی نداشته‌ام، ناگهان دچار این حمله شدید شدم و خوشبختانه با مراقبت‌های پزشکی در حال حاضر وضعیت رو به بهبود است.

به گفته رئیسی هنوز زمان ترخیص او از بیمارستان مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد تا آخر هفته جاری برای گذراندن دوره نقاهت به منزل منتقل شود.

رضا رئیسی نویسنده و روزنامه‌نگار است و سابقه بازیگری و کارگردانی تئاتر را هم دارد. رمان‌های قهرمان من، کبوتر و قلب سنگی، قطار 57، نخل و نی و کتاب‌های خبرنگار جنگی، روزهای طولانی و قلب سنگی در حوزه داستان-خاطره از آثار اوست.