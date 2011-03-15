به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس، دکتر محمد مهدی آخوند زاده معاون حقوق وزیر امور خارجه با ارائه گزارش مختصری از وضعیت حقوق بشر در ایران و همکاری گسترده ایران با سازمان های بین المللی و رعایت استاندارهای لازم افزود: ایران با رویکرد توسعه روابط سیاسی و فرهنگی با کلیه کشورها و احترام به فرهنگ های مختلف یکی از کشورهای پیشرو در زمینه رعایت حقوق بشر می باشد.

وی با اشاره به اجلاس یو پی آر گذشته ایران که در آن ایران توصیه هایی را برای ارتقاء سطح حقوق بشر از جمله گسترش سواد آموزی، تامین مسکن و... پذیرفته است گفت: ایران در حال اجرای این توصیه هاست که این دلیل روشنی بر همکاری ایران با سازمان حقوق بشر است.

وی با اشاره به جایگاه گروه نم در نظام جهانی و تعامل سازنده این کشورها با ایران تاکید کرد: نبایستی اجازه داد برخی کشورهایی که در حال حاضر فجایع انسانی شرم آوری را درعراق و خاورمیانه بوجود آورده اند در اتحاد کشورهای خللی ایجاد کنند.

آخوندزاده تاکید کرد: در زمانی که تکنولوژی به آسانی موجب می شود اخبار و اطلاعات منتقل گردد، صحبت از عدم شفافیت و یا عدم همکاری ایران کاملا مغرضانه و غیرقابل قبول است که این مسئله مورد قبول سایر کشورها نیز قرار نمی گیرد. و ایران کماکان همکاری های گسترده خود را با این کشورها در زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر ادامه می دهد.

معاون حقوقی وزیر خارجه با اشاره به افزایش استانداردهای حقوق بشری و افزایش رفاه مردم ایران، نسل جوان ایران را فعال و با مشارکت در عرصه های اجتماعی و سیاسی دانست و اشاره کرد: در نقطه مقابل آمریکا همواره از رژیم های دیکتاتوری نظیر صدام حمایت می کرده است.



دکتر آخوند زاده در خاتمه با دعوت از سفرا و نمایندگان کشورها برای بازدید از ایران و بیان حسن نیت دولت و نهادهای ایران در راستای شفاف سازی مواضع و دستاوردهای حقوق بشری ایران، شرایط امروز منطقه و ایران را ممتاز خواند و افزود: ایران تحت تاثیر فشارهای سیاسی آمریکا قرار نمی گیرد و ضمن اعلام اجرای معیارهای ارزشمند حقوق بشری، اجرای هرگونه قطعنامه علیه ایران را محکوم کرد.