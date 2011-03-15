هشدار پزشکی قانونی در مورد تصادفات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جابر قره داغی گفت: با توجه به اینکه تلفات ناشی از تصادفات در نوروز گذشته نسبت به سال قبل 1.7 درصد افزایش داشت، از هموطنان درخواست می کنیم احتمال وقوع تصادف در ایام نوروز را جدی گرفته و از سرعت مجاز تجاوز نکنند.

وی خاطرنشان کرد: در نوروز گذشته 44.9 درصد از افراد در اثر برخورد دو وسیله نقلیه جان خود را از دست دادند لذا ضروری است هموطنان با رعایت دقیق‌تر قوانین رانندگی و اجتناب از سبقت غیرمجاز از وقوع تصادفات پیشگیری کنند.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با تاکید بر اینکه 49.7 درصد فوت شده نوروز گذشته بر اثر ضربه به سر جان خود را از دست دادند، یادآور شد: شایسته است رانندگان عزیز در حین رانندگی حتما از کمربند ایمنی استفاده کنند و با توجه به اینکه 21.6 درصد کشته های رانندگی در نوروز 89 را راکبین موتورسیلکت تشکیل می دادند، استفاده از کلاه ایمنی در کاستن از تلفات جانی تصادفات موتورسیکلت سواران نقش بسزایی دارد.

قره داغی ادامه داد: از آنجا که 61.3 درصد مصدومان تصادفات نوروز گذشته در محل حادثه و یا در حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند از تمامی هموطنان در صورت وقوع تصادف می خواهیم ضمن اطلاع رسانی به موقع به واحدهای امدادی در جاده ها، نهایت کمک و همکاری را در انتقال مصدومان به مراکز درمانی داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد: با رعایت قوانین رانندگی از سوی هموطنان، استفاده نکردن از تلفن همراه در حین رانندگی، پرهیز از سبقت های غیر مجاز و رعایت سرعت مطمئنه و مجاز، شاهد کاهش چشمگیر تلفات در نوروز آتی باشیم و هموطنان سالی سرشار از موفقیت و شادکامی را در کنار خانواده هایشان آغاز کنند.