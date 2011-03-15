صلصالی: سرمای هوای ریاض به سود ماست/ قهرمان نشدن تقدیر بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، محمد صلصالی در نشست خبری پیش از دیدار با الشباب عربستان که بعدازظهر امروز سه شنبه در محل ورزشگاه الشباب برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دو تیم فصل گذشته جزو 4 تیم برتر آسیا بودند و امیدوارم بتوانیم در بازی فردا بازی خوبی را از خود ارائه دهند.

وی در مورد سرمای حاکم بر کشور عربستان گفت: هوای اینجا مانند ایران است و شاید ایران کمی سردتر باشد. البته اگر هوا گرم بود ما مشکل بیشتری داشتیم.



کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد پروازهای طولانی و خستگی بازیکنان این تیم تصریح کرد: ما به همین دلیل 4 – 5 روز زودتر آمدیم و در روزهای گذشته هم خوب تمرین و هم استراحت لازم را داشتیم. امیدواریم بتوانم بازی خوبی را برابر الاتحاد انجام داده و در نهایت به پیروزی دست یابیم.

صلصالی در پاسخ به سئوال خبرنگار عربستانی که سرعت پایین و قدرت ضعیف بازیکنان ایرانی را عامل ناکامی ذوب‌آهن در فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا دانست گفت: تیم ما از نظر سرعت و قدرت شرایط خوبی دارد و تلفیق این دو عامل باعث موفقیت های اخیر ما شده است. البته فینال مسابقات آسیا و ناکامی در آن دیدار شاید یک تقدیر برای ما بود.