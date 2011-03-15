به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، مارسلو تاوارز که در نشست خبری ظهر امروز تیمش پیش از دیدار با ذوب آهن ایران شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب گفت: من و یارانم بازیکنان خوبی هستیم و عزممان را جزم کرده ایم و فردا مقابل تیم ذوب آهن موفق ظاهر شده تا نتیجه قابل قبولی را کسب کنیم.

وی افزود: نتایج ضعیف اخیر تیم باعث نمی شود در بازی فردا نتوانیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم. ما در بازی گذشته لیگ قهرمانان آسیا هم عملکرد خوبی داشتیم و انگیزه بازیکنان هم بسیار بالاست.



بازیکن تیم الشباب خاطرنشان کرد: ما در این فصل مشکلات زیادی داشتیم از جمله مصدومیت بازیکنان و اتفاقات دیگر که همه دست در دست هم داد تا ما نتوانیم به نتایج مد نظرمان دست یابیم.



وی در پایان گفت: هدفمان این است با موفقیت در این دیدار شرایطی را ایجاد کنیم که در بازیهای آینده هم موفق ظاهر شده و از این وضعیت خارج شویم.