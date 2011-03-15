  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از عربستان/

تاوارز: نایب قهرمان آسیا را متوقف می‌کنیم

تاوارز: نایب قهرمان آسیا را متوقف می‌کنیم

بازیکن تیم فوتبال الشباب عربستان از عزم جزم نفرات این تیم برای متوقف کردن نایب قهرمان آسیا خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، مارسلو تاوارز که در نشست خبری ظهر امروز تیمش پیش از دیدار با ذوب آهن ایران شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب گفت: من و یارانم بازیکنان خوبی هستیم و عزممان را جزم کرده ایم و فردا مقابل تیم ذوب آهن موفق ظاهر شده تا نتیجه قابل قبولی را کسب کنیم.

وی افزود: نتایج ضعیف اخیر تیم باعث نمی شود در بازی فردا نتوانیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم. ما در بازی گذشته لیگ قهرمانان آسیا هم عملکرد خوبی داشتیم و انگیزه بازیکنان هم بسیار بالاست.
بازیکن تیم الشباب خاطرنشان کرد: ما در این فصل مشکلات زیادی داشتیم از جمله مصدومیت بازیکنان و اتفاقات دیگر که همه دست در دست هم داد تا ما نتوانیم به نتایج مد نظرمان دست یابیم.
وی در پایان گفت: هدفمان این است با موفقیت در این دیدار شرایطی را ایجاد کنیم که در بازیهای آینده هم موفق ظاهر شده و از این وضعیت خارج شویم.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1274930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها