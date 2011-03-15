به گزارش خبرنگار مهر در قم، این اطلاعیه تقریبا به تمامی مغازه دارانی که مغازه آنها در خیابانهای شلوغ و پرتردد و مراکز خرید شهر میباشد، ارسال شده است.
در این اطلاعیه آمده است: "به کلیه کسبه محترم ابلاغ میگردد در ساعت 16 مورخ بیست و چهارم اسفندماه نسبت به تعطیلی مغازه خود اقدام نمایند، در غیر این صورت وفق مقررات برخورد و نسبت به پلمپ مغازه اقدام خواهد شد".
در این رابطه مدیر نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: این اطلاعیه در اکثر نقاط پرتردد و شلوغ به خصوص مراکز خرید شهر مانند خیابان شهید بهشتی، صفائیه، زنبیل آباد، میادین اصلی شهر و... توزیع شده است.
سرهنگ ورمرزیار در خصوص اینکه این کار در روند کسب و کار مغازه داران خلل وارد میکند و اینکه چه کسی خسارت ناشی از این تعطیلی را برای آنان جبران میکند، گفت: این کار برای امنیت بیشتر خود مغازه داران نیز هست و خسارت یک شب عدم کسب و کاری که آنان متحمل میشوند بسیار کمتر از این است که به خود آنها صدمه جانی و یا به اموالشان نقصانی وارد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از مغازه داران درخواست میشود که در این خصوص نهایت همکاری را داشته باشند و والدین نیز دو ساعت زودتر از هر روز، کار بیرون را رها کنند و به منازل بروند تا بتوانند کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند تا همه شب عید و ایام تعطیل بهتری را تجربه کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با شب چهارشنبه آخر سال، طی اطلاعیهای از سوی نیروی انتظامی استان قم از مغازه داران مناطق مرکزی و پر تردد شهر خواسته شده تا محل کسب خود را تعطیل کند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این اطلاعیه تقریبا به تمامی مغازه دارانی که مغازه آنها در خیابانهای شلوغ و پرتردد و مراکز خرید شهر میباشد، ارسال شده است.
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