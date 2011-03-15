سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه احضار شد/ هشدار ایران به امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمایت دولت آمریـکا از مداخله نیروهای خارجی در بحرین و اظهارات بی اساس وزیر دفاع آن کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیر به منامه ، سفیر سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب هشدار و اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفتار غیر قانونی دولت آمریکا به نامبرده ابلاغ شد.

سرپرست اداره کل آمریکای شمالی در ملاقات با سفیر تأکید کرد: حمایت آمریکا از مداخله نظامی در تعارض آشکار با اصول بدیهی حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل می باشد ، لذا جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام اعتراض خود ، مسئولیت عواقب خطرناک این رفتار غیر قانونی را متوجه ایالات متحده می داند.

وی همچنین با اشاره به تشدید خشونت ها پس از سفر وزیر دفاع آمریکا به منامه ، نسبت به پیامدهای خطرناک رویکرد آمریکا در جهت مقابله با خواست مردم منطقه هشدار داد.

خانم لیولوی آگوستی سفیر سوئیس نیز پس از شنیدن نظرات مقام ایرانی تأکید کرد که در اسرع وقت مراتب را به دولت آمریکا منعکس خواهد کرد.

