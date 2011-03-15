صادرات صنعتی و معدنی 286 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خادم المله افزود: این رقم از 5/16 میلیارد دلاردر برنامه سوم به 64 میلیارد دلار در برنامه چهارم رسید که تقریبا میانگین هر سال برنامه چهارم توسعه 16 میلیارد دلار بوده است.

به بیان وی، برغم همه فشارهای خارجی، در حال حاضر ارزش 125پروژه صنعتی و معدنی در دست اجرای کشورمان در 27 کشور جهان 5/3 میلیارد دلار برآورد می شود.

خادم المله، سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ملی تا پایان سال 89 راحدود 5/22 درصد ارزیابی و تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن با الهام از برنامه پنجم توسعه کشور ، برنامه جامعی را برای حضور در بازارهای جهانی ، در سال 1390 تهیه کرده است.

قائم مقام وزارت صنایع و معادن خاطر نشان کرد: این وزارتخانه در حال حاضر با 55 کشور جهان همکاری صنعتی نزدیک و در 35 کشور پایگاه صنعتی دارد.

وی با اشاره به پیشی گرفتن 149 درصدی عملکرد برنامه چهارم توسعه در صادرات غیر نفتی، 85 درصد آن را متعلق به بخش صنعت و معدن عنوان کرد.