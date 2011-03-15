به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد در جریان دیدار جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان از دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با انتقاد از روند موضوع‌شناسی برخی مباحث علوم انسانی در کشور خاطرنشان کرد: در بررسی پدیده‌های اجتماعی، گاهی دچار فهم تاریخی از موضوع و گاهی دچار انتزاع ذهنی می‌شویم.



وی این شیوه برای تحلیل مسائل را اشتباه دانست و ادامه داد: بسیاری از کارشناسی‌های موجود در حوزه زنان بر اساس مفاهیم و پیش‌فرض‌های جهت‌دار و نادرستی است که در چارچوب دین نمی‌گنجد.



مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان افزود: اینکه می‌گوییم کارشناسی‌ها جهت‌دار است یعنی مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها و مسئله‌شناسی‌ها، براساس پیش‌فرض‌های الحادی تولید شده است.



حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد کارشناسی مبتنی بر پیش‌فرض‌های نادرست و موضوع‌شناسی سطحی را از مشکلات جدی در حوزه مطالعات زنان و خانواده دانست و افزود: ما در دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به به دنبال تولید مفاهیم با الگوی دینی در این حوزه هستیم.



وی ضمن تبیین دیدگاه‌های دفتر مطالعات و تحقیقات درحوزه مطالعات زنان و خانواده افزود: برای تحلیل یک پدیده اجتماعی باید آن را در شبکه‌ای از موضوعات مرتبط با آن بررسی کرد و با مسئله‌شناسی و برشمردن پیامدهای مثبت و منفی به جمع‌بندی دقیق رسید.



در پایان این دیدار مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به سوالات دانشجویان پاسخ داد.