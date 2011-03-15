به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد در جریان دیدار جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان از دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با انتقاد از روند موضوعشناسی برخی مباحث علوم انسانی در کشور خاطرنشان کرد: در بررسی پدیدههای اجتماعی، گاهی دچار فهم تاریخی از موضوع و گاهی دچار انتزاع ذهنی میشویم.
وی این شیوه برای تحلیل مسائل را اشتباه دانست و ادامه داد: بسیاری از کارشناسیهای موجود در حوزه زنان بر اساس مفاهیم و پیشفرضهای جهتدار و نادرستی است که در چارچوب دین نمیگنجد.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان افزود: اینکه میگوییم کارشناسیها جهتدار است یعنی مفاهیم، نظریهها، روشها و مسئلهشناسیها، براساس پیشفرضهای الحادی تولید شده است.
حجتالاسلام زیبایینژاد کارشناسی مبتنی بر پیشفرضهای نادرست و موضوعشناسی سطحی را از مشکلات جدی در حوزه مطالعات زنان و خانواده دانست و افزود: ما در دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به به دنبال تولید مفاهیم با الگوی دینی در این حوزه هستیم.
وی ضمن تبیین دیدگاههای دفتر مطالعات و تحقیقات درحوزه مطالعات زنان و خانواده افزود: برای تحلیل یک پدیده اجتماعی باید آن را در شبکهای از موضوعات مرتبط با آن بررسی کرد و با مسئلهشناسی و برشمردن پیامدهای مثبت و منفی به جمعبندی دقیق رسید.
در پایان این دیدار مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: بسیاری از مطالعاتی که در حوزه زنان انجام می شود دچار موضوعشناسی سطحی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد در جریان دیدار جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان از دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با انتقاد از روند موضوعشناسی برخی مباحث علوم انسانی در کشور خاطرنشان کرد: در بررسی پدیدههای اجتماعی، گاهی دچار فهم تاریخی از موضوع و گاهی دچار انتزاع ذهنی میشویم.
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