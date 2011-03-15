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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

فروشگاه اینترنتی میراث مکتوب راه‌اندازی شد

فروشگاه اینترنتی میراث مکتوب راه‌اندازی شد

فروشگاه اینترنتی مرکز پژوهشی میراث مکتوب در راستای تسهیل دسترسی به کتابهای دو نشر میراث مکتوب و میراثبان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب پیری مدیر روابط عمومی میراث مکتوب، با اعلام این خبر گفت: نزدیک به 500 عنوان کتاب در این فروشگاه وجود دارد که حاصل 17 سال تلاش پژوهشگران، نسخه‌شناسان و استادان کتاب‌شناس در عرصه میراث مکتوب ایرانی اسلامی است.

پیری توضیح داد: کتابهای بخش میراث مکتوب با موضو‌عات زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیا، میراث ماوراءالنهر، میراث شبه قاره، علوم و معارف اسلامی، علوم و فنون، فهرست نسخه‌های خطی، متن پژوهی و نسخه‌شناسی، متن‌شناسی، رسائل، جشن‌نامه و نسخه‌برگردان، ارج‌نامه‌ها، همایش‌ها و نکوداشت‌ها در این سایت قرارگرفته‌است.

وی افزود: در بخش نشریات علاقه‌مندان می‌توانند به کلیه‌ شماره‌های گذشته دوماهنامه "گزارش میراث" و فصلنامه "آینه میراث" به‌همراه ضمیمه‌های منتشر شده دسترسی داشته‌باشند.

پیری بخش کارنامه دانشوران ایران واسلام را با 111 عنوان کتاب، بخش جذابی برای جوانان دانست که در آن تلخیص متون کهن فارسی توسط نشر میراثبان به بازار کتاب عرضه شده‌است.

فروشگاه اینترنتی میراث مکتوب به نشانی http://www.mirasemaktoob.com/shop در دسترس علاقه‌مندان است.
 

کد مطلب 1274941

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