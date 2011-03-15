مطالعات زیست محیطی طرحهای عمرانی در برنامه پنجم مورد توجه ویژه قرار گرفت

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این برنامه دستگاه های اجرایی باید علاوه بر انجام مطالعات زیست محیطی بخشی از اعتبارات طرح خود را برای جبران خسارات و عوارض محیطی تخصیص دهند.

وی روند تخریب جنگل ها را طی دهه های اخیر نگران کننده خواند و اظهار داشت: باید به سرعت با برنامه های جامع و کارآمد در راستای اصلاح شیوه مدیریتی و تسریع حفظ و احیای پوشش جنگلی کشور تلاش جدی شود.

رجایی اضافه کرد: ایران جز کشورهای با پوشش جنگلی اندک است و عمده جنگل های خوب نیز در نوار شمالی و حاشیه ارتفاعات زاگرس واقع شده و سایر مناطق از پوشش پراکنده جنگلی برخورداراست.

وی سرانه فضای سبز و جنگل در جهان را هشت متر مربع دانست و افزود: این شاخص در ایران هم اینک حدود چهار درصد است و برای جبران این فاصله باید شیوه علمی در نگهداری و توسعه جنگل ها و زراعت چوب را در کشور حاکم کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: میزان و حجم بارندگی در برخی مناطق کشور بسیار ناچیز و درحد بحرانی است و می طلبد که عزمی جدی در برنامه پنجم توسعه برای ایجاد توازن در جنگل کاری و پراکنش فضای سبز و ایجاد و توسعه روش های آبیاری نوین به منظور حفظ و نگهداری درختان غرس شده اعمال شود.

وی با بیان اینکه در آموزه های دین مبین اسلام بر غرس و نگهداری درخت تاکید ویژه شده است گفت: اگر هر ایرانی در سال درختی کاشته و نگه داری کند سالانه بالغ بر 26میلیون اصله نهال به فضای سبز کشور افزوده می شود که رقمی چشمگیر است.

وی وجود دام مازاد در جنگل و مرتع، تخریب منابع طبیعی به بهانه طرح های عمرانی و اقدامات تخریب افراد سودجو و غیرمجاز را از دلایل شتاب گیری تخریب طبیعت در کشور عنوان کرد.

رجایی گفت: متاسفانه ارزش اقتصادی و حفظ آب و خاک، تنوع زیستی و اثراتی که جنگل و درخت بر پایش هوا دارد در کشور ما محاسبه نمی شود و همین موضوع از دلایلی بوده که در جریان توسعه و عمران همواره منابع طبیعی دستخوش تخریب قرار گرفته است.