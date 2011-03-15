190 هزار فرصت شغلی را در سال 90متعهد شده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکراصفهانی سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در سال 89 در زمینه اشتغال حرکتهای خوبی در استان اصفهان از جمله تعهد ایجاد 80 هزار فرصت شغلی شکل گرفت، اظهارداشت: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در پایان سال بیش از تعهد و 120 هزار فرصت شغلی در استان اصفهان ایجاد شد.

وی افزود: در جلسه هیئت دولت که همه استانداران حضور داشتند، نکات مثبتی از سالی که گذشت مطرح شد که دو موضوع مهم هدفمند کردن یارانه‌ها و اشتغال به عنوان دو جهت‌گیری و هدف‌گذاری انتخاب و به طور مستمر در تمام کشور پیگیری شد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه دستاوردهای این دو موضوع باور کردنی نبود، افزود: در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و اشتغال، همه دستگاه‌ها و مردم حضور بسیار خوبی داشتند و تا امروز شرایط خوبی هم در کشور و هم در استان برقرار بوده است.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای سال 89، دولت تحقق یک‌میلیون و 100 هزار شغل را در تمام کشور هدف‌گذاری کرد، اضافه کرد: با توجه به کمبودهای منابع مالی با همتی که در تمامی استانها صورت گرفت در نهایت یک‌میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در تمام کشور محقق شد.

ذاکر اصفهانی این میزان اشتغال‌زایی را جهش و پیشرفتی برای استانها دانست و گفت: با توجه به خریدهای آخر سال، امسال شاهد ثبات قیمتی در بازار هستیم که سال‌های گذشته شاهد آن نبودیم.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استانها تشکر کرده است، تصریح کرد: آموزش و پرورش از جمله ادارات دخیل در این امر بود که رئیس جمهور از آن تقدیر کرد.

استاندار به ذخیره‌سازی میوه و قیمت سایر کالاها در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: به گزارش سازمان بازرگانی استان اصفهان برخی از نرخ‌ها سیر نزولی را طی کرده و روندی رو به کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه اشتغال گام‌های بسیار زیادی رو به جلو برداشته شده است، خاطرنشان کرد: هنوز در زمینه اشتغال به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و باید تلاش بیشتری با همکاری اعضای بخش خصوصی و دولتی در سال جدید انجام گیرد.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه تعهد اشتغال یک‌میلیون و 600 هزار نفری در کشور به دو میلیون و 500 فرصت شغلی در سال جدید ارتقا پیدا کرده است، اظهار داشت: سهم تعهد استان اصفهان در ایجاد اشتغال در سال 90، 190 هزار فرصت شغلی و رقمی معادل دو برابر سال 89 خواهد بود.

وی به نوروز و استفاده از تمامی ظرفیت استان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی درصدد ارائه بهترین خدمات برای رضایت مسافران هستند.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: اگر این همگرایی که بین دستگاه‌های اجرایی در سال 89 وجود داشت در سال 90 هم ادامه پیدا کند، امر حیاتی اشتغال جوانان برطرف و در پرتو آن بسیاری از مشکلات فرهنگی و بزه‌کاری کاهش می‌یابد و نیز تولید ملی بالا می‌رود.

وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود از میزان رضایت‌مندی نسبی بدنه اجتماع از دولت و فعالیتهای دولتی خبر داد و گفت: در حال حاضر امنیت، ثبات فکری و روحی مثبتی در بین مردم کشور نسبت به سایر مردم کشورهای همسایه در ایران حاکم است.