اجرای طرح استقبال از بهار در تهران تحقق شعار محله محوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی" معاون امور مناطق شهرداری تهران ضمن بازدید از محله و معبر نمونه برای اجرای طرح استقبال از بهار ، پیشرفت کمی و کیفی این طرح را در منطقه مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت : اجرای طرح استقبال از بهار در محلات محروم ، طرح جامع و نوینی است که با شناسایی و حل مشکلات محلات می تواند بستر کارگاه های آموزشی را در این محلات ایجاد کند ومحلات دیگر نیز با الگوبرداری از این طرح می توانند آن را به صورت کاربردی درمحلات اجرا کنند و شعار محله محوری را محقق سازند.

شریفی با قیاس موقعیت عمرانی منطقه نسبت به سال گذشته خاطر نشان کرد که این منطقه با داشتن بیشترین پروژه عمرانی در میان مناطق شهر تهران به خوبی توانسته شعار همت مضاعف و کار مضاعف را به صورت عینی در منطقه اجرا کرده است.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری تهران در سال جدید افزود: بر اساس تدابیر و دستور شهردار تهران در سال آینده کیفی سازی پروژه ها در دستور کار مسئولان مناطق قرار خواهد گرفت که این طرح در قالب استاندارد سازی مصالح و ایمن سازی پروژه ها و مطالعات متخصصان به اجرا درمی آید و به منظور کاهش و تعدیل هزینه ها اجرای فعالیت های غیر ضروری حذف می شود.

شریفی با توجه به واقع شدن شهرداری منطقه 20 در پهنه جنوب تهران گفت: تردد حجم قابل توجهی از مسافران نوروزی و زائران از حاشیه این منطقه می طلبد که به زیباسازی مبادی ورودی منطقه توجه ویژه ای شود و نمای ورودی شهر باید مطابق شان و منزلت تاریخی و مذهبی اذین بندی گردد که خوشبختانه با انتخاب خیابان شهید رجایی به عنوان معبر نمونه بخشی از این طرح اجرا شده است .

مسئولان در ادامه این مراسم از پروژه فرهنگی برج طغرل نیز بازدید کردند ومعاون امور مناطق با توجه به اعتبارات جذب شده وپیشرفت فیزیکی این پروژه فرامنطقه ای از اتمام این طرح در نیمه اول سال 91 خبر داد.