هنوز کارت سرپرستی یاوری صادر نشده است/ سرپرستی درودگر باید فسخ شود

مصطفی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: هنوز مدارک لازم برای صدور کارت سرپرستی محمود یاوری از سوی مسئولان باشگاه استیل آذین به سازمان لیگ برتر ارائه نشده است ضمن اینکه تا زمانی که کارت سرپرستی صادق درودگر فسخ نشود نمی توان کارت جدیدی را برای سرپرست جدید این تیم صادر کنیم.

وی افزود: سازمان لیگ کد سرپرستی صادق درودگر را برای محمود یاوری اختصاص خواهد داد و تا زمانی که کارت درودگر باطل نشود نمی توان برای مسئول جدید کارت سرپرستی صادر کنیم.

شهبازی در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدام باشگاه استیل آذین به نوعی دور زدن قانون نیست، عنوان کرد: به هر حال این جزو مقررات است و طبق قانون هیچ مربی نمی تواند برای 3 بار در طول یک فصل بر روی نیمکت تیم های لیگ برتر بنشیند.