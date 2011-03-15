توزیع میوه و مرکبات طرح تنظیم بازار در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن جمشیدیها ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: توزیع میوه و مرکبات طرح تنظیم بازار عید با قیمت مصوب در ۳۵ نقطه در سطح شهر قزوین آغاز شده است.

وی افزود: روند توزیع، متناسب با افزایش تقاضای عمومی و نیاز شهروندان تا نیمه اول فروردین ماه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و هیچگونه نگرانی از بابت تامین میوه و مرکبات موردنیاز مردمی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین یادآورشد: به منظور تامین میوه مورد نیاز ایام پایانی سال و تنظیم بازار و نیز حمایت از مصرف کنندگان مقدار ۸۰۰ تن سیب و دو هزارتن پرتقال از امروز در مراکزی که از قبل تعیین شده، عرضه می شود.



وی گفت: به منظور تسهیل در توزیع میوه، امسال ۳۵ غرفه در سطح شهر مشخص شده که در آنها میوه مورد نیاز مردم عرضه خواهد شد.

جمشیدیها یادآور شد: در حال حاضر کل سهمیه خریداری شده استان در انبار ذخیره ‌سازی شده و آماده توزیع است که با برنامه ‌ریزی انجام شده توزیع آن در غرفه‌های تعین شده سطح شهر آغاز شده است.

این مسئول، هدف از تهیه و توزیع میوه شب عید را تنظیم بازار و مهار افزایش قیمت میوه در ایام پایانی سال دانست و گفت: این مقدار میوه در استان تاثیر بسزایی در کاهش قیمت این محصولات خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی استان خاطرنشان کرد: مهم‌ ترین هدف و اولویت نخست سازمان بازرگانی استان، جلب رضایت مردم و رفاه و امنیت شهروندان است و امیدواریم در این راستا بتوانیم به نحو مطلوبی انجام وظیفه کنیم تا مردم بدون داشتن مشکل خریدهای نوروزی خود را انجام دهند.

جمشیدی ها افزود: در این غرفه‌ها بازرسانی به منظور نظارت بر نحوه توزیع میوه و جلوگیری از تخلفات احتمالی مستقر شده اند و نحوه توزیع را کنترل می کنند.

وی در پایان از تمامی شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی با شماره ۱۲۴ ستاد خبری سازمان بازرگانی تماس بگیرند تا در اسرع وقت به مشکلات و یا شکایت احتمالی آنها رسیدگی شود.