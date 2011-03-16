گزارشی از هفته فرهنگی ایران در دانشگاه الازهر جاکارتا

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، رئیس دانشگاه الازهر و وزیر سابق ارتباطات اندونزی در مراسم افتتاحیه گفت: اسلام بیش از هرزمان دیگرامروزه به دلیل پیشرفت های حاصله درعلوم وتکنولوژی و رشد و توسعه ارتباطات قدرت وقابلیت تبدیل شدن به بزرگترین تمدن بشری را دارد.

دکتر زهل با اشاره به پیشرفت های علمی در ایران، گسترش همکاریهای دانشگاهی دو کشور بزرگ ایران واندونزی را امری لازم در همکاری دو کشور در مسیر اعتلا و عظمت فرهنگ وتمدن اسلامی خواند.

سفیر کشورمان نیز در این مراسم با اشاره به ارزش علم وعالم در اسلام، معرفت را بنیان وپایه اسلامی کمال وسعادت هر جامعه خواند و تلاش برای رشد وتعالی فکری وفرهنگی را فضیلتی بزرگ و میزان ومعیار پویایی و حیات هرجامعه دانست.

محمود فرازنده با اشاره به تحولات علمی وفناوری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: تجربه انقلاب اسلامی پاسخی بود برای آنانیکه گمان می کردند اسلام قدرت وقابلیت خود را جهت بنایی جامعه ای مدرن، مستقل و پیشرفته از دست داده است .

دکتر یحیی مهیمن وزیر سابق آموزش ملی و از اندیشمندان برجسته در حوزه مطالعات سیاسی، دیگر سخنران این برنامه طی سخنانی به موضوع بازسازی تمدن جهانی اسلام پرداخت .

وی که معاون دانشگاه نیز هست با اشاره به وقایع پس از 11 سپتامبر و نظریه برخورد تمدنها، گفت: ریشه بسیاری از اسلام هراسی ها در غرب نگرانی آنها از خیزش مجدد تمدن اسلامی است که آن را مایه سقوط و افول سلطه ونفوذ تمدن غرب می دانند.

این استاد رشته مطالعات علوم سیاسی افزود: قرن بیستم آغاز دوره سقوط پایه های فلسفی و ایدئولوزیک تمدن غربی وغیر اسلامی یعنی کمو.نیسم، لیبرالیسم بوده وآنچه که این روزها در سرزمین های اسلامی شاهدیم قدرت اسلام در بازسازی و احیای جوامعی است که از تجربه ناموفق پیروی از تمدن غربی به اسلام به عنوان دینی جهانشمول وتمدن ساز بازگشته اند.

وی نگاه توحیدی را مبنای اصلی تمدن اسلامی خواند و با اشاره به تلاش ها و موفقیت های برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران در مسیر رشد و توسعه ابراز امیدواری کرد نسل جوان دانشجو با افتخار و اعتقاد به باورهای خود بر سنت الهی که همان استیلا و برتری اندیشه توحیدی در جهان می باشد پایبند بوده و سهم شایسته ای را در مسیر احیاء وبازسازی تمدن اسلامی در عصر معاصر بر عهده گیرد.

دکتر امتیاز یوسف اندیشمند تایلندی و استاد رشته مطالعات تطبیقی ادیان دیگر سخنران این سمینار به تشریح وضعیت و بایسته های فرهنگ وتمدن اسلامی در عصر جهانی سازی پرداخت.

وی طی سخنانی اظهار داشت: وقتی سخن از تمدن اسلامی می شود صرفا به یک فرایند تاریخی مربوط به گذشته سخن گفته می شود حال آنکه امروزه نیز جهان اسلام به دلیل تنوع و ظرفیت های گسترده فرهنگی دینی و علمی موجود در ان بیش از انکه خود را زیر چتر جهانی سازی و تمدن غرب ببیند متعلق به هویت فرهنگ وتمدن خاصی است که به ارامی در حال شکل گیری است .

یوسف در ادامه با اشاره به تعریف انسان در اسلام و نقش خلیفت الهی وی خاطر نشان ساخت: عمده چالش های پیش روی بشر امروز از جمله بحران محیط زیست و منازعات سیاسی و مذهبی جاری در برخی کشورها ناشی از نگاه منفعت طلبانه و نادیده گرفتن وظایفی است که انسانها در قبال یکدیگر و طبیعت دارند.

وی افزود: همانگونه که علم از مشرق زمین وارد غرب گردید امروزه نیز جهان اسلامی بر پایه ظرفیت های گسترده موجود در آن می تواند بار دیگر جلودار فرهنگ وتمدن بشری گردد.

در ادامه سمینار، دکتر هدایت رئیس دانشکده تکنولوزی، دکتر سیف الله کامل استاد رشته مطالعات عربی و اسلامی، محمد ربانی رایزن فرهنگی کشورمان پیرامون موضوع ظرفیت ها وضرورتهای بازسازی تمدن اسلامی سخن گفتند.



سپس عباس ناصری کارگردان ایرانی پس از نمایش فیلم "خدا نزدیک است "به بررسی صنعت فیلم وسینما در ایران پس از انقلاب پرداخت .

برپایی سمینار تمدن اسلامی در دنیای معاصر، نمایشگاه عکس با ارائه 150 اثر برگزیده از رضا محمدی هنرمند عکاس در معرفی مساجد و آثار فرهنگی در ایران، نمایش و نقد فیلم از دیگر برنامه های هفته فرهنگی ایران است.