تنها شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کرمانشاه فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کامران علی مددی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فعالیت شبکه سلامت اجتماعی از سال گذشته در استان کرمانشاه آغاز شد، اظهار داشت: در مجموع 18 پایگاه سلامت اجتماعی در سطح محلات مختلف فعال است که شبکه سلامت اجتماعی استان را تشکیل می دهند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: پنج پایگاه در سطح شهر کرمانشاه و 13 پایگاه در شهرستانهای تابعه استان فعالیت می کند.

مددی مهمترین اقدامات و فعالیتهای شبکه سلامت اجتماعی استا ن را در زمینه آموزش مهارتهای زندگی ، پیش از ازدواج ، پیشگیری از اعتیاد ، مهارتهای زندگی خانواده با رویکرد اجتماع محور عنوان کرد.

وی با اشاره به برخی از اقدامات و فعالیتهای پایگاههای سلامت اجتماعی استان در سال 89 گفت: امسال در مجموع 84 کارگاه آموزشی، 28 نمایشگاه، 28 جلسه مشاوره گروهی، 14 فعالیت فرهنگی، 18 طرح نیاز سنجی از محلات توسط پایگاههای سلامت استان انجام شد.

معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: چاپ و توزیع بیش از 14 هزار دفتر با هدف اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را از دیگر اقدامات پایگاههای سلامت اجتماعی استان در سال جاری عنوان کرد.