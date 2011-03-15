طرح استیضاح وزیر نفت در مجلس صحت ندارد

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب طرح استیضاح وزیر نفت، گفت: تغییر مدیریت در سطح وزارت نفت به هیچ وجه گره گشای مشکلات صنعت نفت و گاز کشور نیست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعا ثبات مدیریتی در سطح وزارت نفت در اجرای برنامه های توسعه ای صنعت نفت کشور ساز است، در خصوص تخلفات عدم واریز منابع مالی حاصل از فروش نفت به خزانه، اظهار داشت: وزارت نفت را نباید مقصر اصلی عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با اعلام اینکه به جای وزارت نفت باید بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری پاسخگوی عدم واریز درآمدهای نفتی باشند، اظهار داشت: بیش از آنکه وزارت نفت در این موضوع مقصر باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مقصر است.

وی با تاکید بر اینکه البته وزارت نفت باید در مواقعی عدم واریز درآمدهای نفتی را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام می کرد، درباره کاهش تولید نفت کشور توضیح داد: تحریم در کاهش تولید نفت تبی تاثیر نبوده اما نمی توان تحریم و فشارهای بین المللی را عامل کاهش 70 هزار بشکه ای تولید نفت ایران دانست.

کاتوزیان بار دیگر با تاکید بر اینکه استیضاح وزیر نفت در دستور کار نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی قرار ندارد، خاطر نشان کرد: با این وجود، وزیر نفت باید در خصوص عدم افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت در برنامه چهارم و کاهش تولید پاسخگو باشد.