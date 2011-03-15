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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

در راستای بخشنامه بانک مرکزی؛

بانک کارآفرین افزایش سرمایه داد

مدیرعامل بانک کارآفرین از افزایش سرمایه 1500 میلیارد ریالی این بانک در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف اعلام کرد: براساس صورتجلسه هیئت مدیره بانک کارآفرین و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب شد تا سرمایه این بانک از 3 هزار میلیارد ریال فعلی به 4500 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی افزود: اعتبار افزایش سرمایه بانک کارآفرین از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و همچنین پذیره نویسی تامین خواهد شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای بر لزوم افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به 4 هزار میلیارد ریال تاکید کرده و هشدار داده است که در صورت عدم انجام این کار تا پایان روز دوشنبه، مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت موسسه اعتباری غیر بانکی تنزل می‌یابد.

کد مطلب 1274959

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