بانک کارآفرین افزایش سرمایه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف اعلام کرد: براساس صورتجلسه هیئت مدیره بانک کارآفرین و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب شد تا سرمایه این بانک از 3 هزار میلیارد ریال فعلی به 4500 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی افزود: اعتبار افزایش سرمایه بانک کارآفرین از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و همچنین پذیره نویسی تامین خواهد شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای بر لزوم افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به 4 هزار میلیارد ریال تاکید کرده و هشدار داده است که در صورت عدم انجام این کار تا پایان روز دوشنبه، مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت موسسه اعتباری غیر بانکی تنزل می‌یابد.