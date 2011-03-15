مبارزه با گدایی در دستور کار پلیس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار مسعود خرم نیا در جمع فرماندهان ارشد پلیس با اشاره به اینکه تبریز شهر بدون گدا است، گفت: نیروی انتظامی با تمام توان با تگدی گری و گدا پروری مبارزه خواهد کرد.

وی افزود: طرح جمع آوری متکدیان با قوت تمام اجراء خواهد شد و تمام کلانتری و پاسگاه ها در حوزه استحفاظی خود مکلف به جمع آوری این افراد هستند.

رئیس پلیس استان گفت: فرماندهان شهرستان ها موظفند کنترل لازم را انجام داده و اگر در حوزه هر کلانتری پاسگاه گدائی مشاهده شد با مسئول آن برخورد کنند.

سردار خرم نیا در ادامه به اشتهار شهر تبریز به شهر بدون گدا اشاره کرد و افزود: مردم شهید پرور استان در این زمینه اطلاعات لازم را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهند تا ماموران در جهت جمع آوری این افراد و تحویل به مقامات ذیربط اقدام کنند.

رئیس پلیس استان همچنین با اشاره به جرایم انجام یافته در پشت صحنه پدیده زشت تکدی گری اعلام کرد: پلیس استان با اجرای طرح های محتلف جمع آوری در سال 1390، مبارزه با این پدیده را در دستور کارخود قرار داده است.