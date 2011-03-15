وضعیت شبکه موبایل در حرم امام رضا (ع) / ظرفیت شبکه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کارگزار مدیرعامل مخابرات استان خراسان رضوی با بیان اینکه به دلیل حضور تعداد بسیاری از زائران امام رضا (ع) در ایام نوروز به خصوص در لحظه تحویل سال نو در حرم مطهر امام، ظرفیت سازی های ویژه ای برای این منظور صورت گرفته است افزود: در همین راستا، پنج آنتن تلفن همراه (BTS) جدید در آن منطقه نصب و راه اندازی شده و از سوی دیگر و با تمهیدات در نظر گرفته شده ظرفیت تمامی BTS های موجود نیز افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سه آنتن تلفن همراه (BTS) متحرک برای زمان بحران پیش بینی شده که در نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع) نصب و راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی مرکز جدید ارسال پیامک مشهد نیز گفت: این مرکز با ظرفیت 10 برابر ظرفیت مرکز قبلی ارسال پیامک، نصب و راه اندازی شده است. این مرکز امکان ارسال بیش از 10 هزار پیامک در ثانیه را داشته و می تواند شرق کشور را پوشش دهد.

کارگزار درباره دیگر تمهیدات در نظرگرفته شده برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی تصریح کرد: کیوسک های خدماتی در خیابان های منتهی به حرم مطهر درنظر گرفته شده تا تمامی خدمات مخابراتی نظیر کارت شارژ، کارت تلفن همگانی و کارت های هوشمند را به مردم ارائه می کنند.

وی تاکید کرد: تمامی دفاتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی از روز سوم فروردین ماه خدمات مورد نیاز مردم را به آنها عرضه کرده و همچنین در روزهای اول و دوم فروردین نیز دفاتر کشیک در نقاط مهم نظیر اطراف حرم مطهر، خدمات مورد نیاز متقاضیان را به آن ها ارائه می کنند.

مدیرعامل مخابرات استان خراسان رضوی با اشاره به پوشش شبکه تلفن همراه در جاده های استان خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر، تمامی جاده های اصلی تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارند و 850 روستا نیز با استفاده از فناوری های روز از این شبکه استفاده می کنند. همچنین 866 دفتر ICT روستایی در سطح استان به بهره برداری رسیده که در طول ایام نوروز خدمات مورد نیاز مسافران نظیر ارتباطات اینترنتی و برخط را عرضه خواهند کرد.