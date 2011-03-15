بررسی 2600 درخواست آزمون تعیین ماهیت در گمرکات استان تهران

حسن قربانپور درگفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: از این تعداد، هزار و 530 مورد درگمرک شهریار، 213 مورد در گمرک غرب و 52 مورد در گمرک مهرآباد تعیین ماهیت شده اند.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد یادشده، 862 مورد در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و 26 نمونه آزمون شده در گمرک امانات پستی، تعیین ماهیت شده اند.

وی عنوان کرد: هم اکنون در گمرکات شهریار، غرب، مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره) و جنوب، نمایندگی استاندارد به عنوان آزمایشگاه استاندارد مستقر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این نمایندگی به انجام وظایف محوله می پردازد و استقرار آن با هدف ارتقای کیفیت صورت گرذفته است.

قربانپور گفت: به منظور تسریع در امور آزمون تعیین ماهیت کالا در گمرکات شهریار و غرب، آزمایشگاه های همکار تعیین ماهیت شرکت سلامت آزما و شرکت پارس لیان اروند مستقر و در حال فعالیت هستند.

آزمایشگاه همکار تعیین ماهیت در فرودگاه امام خمینی (ره) مستقر می شود

وی در پایان پیش بینی کرد که در آینده نزدیک آزمایشگاه همکار تعیین ماهیت در فرودگاه امام خمینی نیز مستقر و آماده فعالیت شود.

این مسئول یادآور شد: وجود این آزمایشگاه در ارتقای سطح کیفی تاثیر فراوانی دارد که این امر بر ضرورت راه اندازی آن می افزاید.