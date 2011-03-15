توزیع میوه پایان سال در استان مرکزی در 100 مرکز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، عزیزاله صدیقی افزود: در راستای اجرای تنظیم بازارمیوه شب عید استان از امروز سیب درختی با قیمت هر کیلو یک هزار 550 تومان و پرتغال با کیلویی یک هزار 70 تومان در مراکز عرضه سطح استان توسط مباشرین توزیع، شرکت مهرورزان اصناف و اتحادیه تعاون روستایی عرضه می شود.

وی با تاکید براینکه این میزان توزیع تنها10 درصد سطح بازار است و 90درصد توسط بازارانجام می شود تصریح کرد:ا ما این میزان توزیع تاثیر بسزایی درتنظیم وکنترل بازار خواهد داشت.

معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی با اشاره به افزایش سرد خانه ها ومراکز نگهداری وذخیره سازی میوه امسال نسبت به سال گذشته اظهار داشت: امسال علاوه بر سردخانه قم، در سردخانه خمین ودلیجان نیز میوه (سیب وپرتقال) ذخیره سازی شده است.

گفتنی است توزیع میوه شب عید تا فروردین ماه سال آینده متناسب با تقاضا وکشش بازار ادامه خواهد داشت.



