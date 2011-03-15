هنزو هکتور: اتفاقات خارج از زمین در کنترل ما نیست/ ضعیف تر از الاتحاد نیستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، "هنزو هکتور" سرمربی تیم فوتبال الشباب در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با ذوب آهن ایران گفت: من باید ابتدا نایب قهرمانی تیم ذوب آهن را به منصور ابراهیم‌زاده تبریک بگویم ما فردا مقابل تیمی به میدان می رویم که با توجه به توانایی‌هایش توانست به فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا راه یافته و نایب قهرمان آسیا شود.

وی افزود: بازی کردن مقابل این تیم انگیزه بازیکنانم را به مراتب افزایش داده و بسیار امیدوارم آنها تمام تلاششان را در میدان ارائه کنند تا در نهایت در این بازی به پیروزی دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال الشباب با اشاره به اینکه فصل گذشته که هدایت تیم الاتحاد را بر عهده داشت دو بار مقابل ذوب آهن هدایت آن تیم را برعهده داشت اضافه کرد: تعدادی از بازیکنان تیم ذوب آهن مدتهاست کنار ابراهیم زاده کار می کنند و تعدادی هم به این جمع اضافه شده اند. آنها تیم بسیار خوبی دارند که این مسائل در موفقیتشان تاثیر بسیاری داشته است.

وی افزود: قطعا در بازی فردا هر کس عملکرد بهتری در نود دقیقه مسابقه داشته باشد می تواند برنده بازی باشد که امیدوارم این اتفاق به سود ما رقم بخورد.

خبرنگاری ایرانی پرسید در این روزها خصوصا روز گذشته اتفاقات مختلفی برای تیم ذوب آهن در عربستان افتاده که با روح جوانمردی در فوتبال مغایرت دارد؟ وی در این خصوص این گونه پاسخ داد: این اشتباهاتی است که رخ می دهد و عمدی نبوده مثلا ما 3 ساعت در فرودگاه ایران معطل بودیم و در اصفهان هم در هنگام یکی از تمرینات تمرین برق ما را قطع کردند و گفتند زمان تمام شده. اینها اتفاقاتی است که به خاطر ایجاد مشکل برای تیم مقابل رخ نمی دهد.

وی در توضیح این صحبت تاکید کرد: من با منصور که مربی توانا و دارای تفکر خوبی است ارتباط داشته و دوست هستیم ولی اتفاقاتی که در خارج از زمین بازی رخ می دهد در کنترل ما نبوده و نمی توانیم به آنها توجه کنیم.

سرمربی تیم الشباب با اشاره به اینکه هر بازی شرایط خودش را دارد در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد الشباب ضعیف تر از تیم الاتحاد بوده که فصل گذشته مقابل ذوب آهن شکست خورد، گفت: من این موضوع را قبول ندارم که ما ضعیف تر از الاتحاد هستیم. ما در این مدت تیم های سرسختی از عربستان را شکست دادیم و فکر می کنم بازیکنان من توانایی موفقیت برای ذوب آهن و حتی رسیدن به فینال این جام را دارند.