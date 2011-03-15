احضار سفیر عربستان و کاردار بحرین به وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبدالهیان مدیر کل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه با ابراز ناخرسندی از این اقدام ارتش عربستان گفت: آنچه در بحرین جریان دارد طرح مسالمت آمیز مطالبات مردم از حکومت می باشد و انتظار می رفت که دولت عربستان سعودی با تدبیر و احساس مسئولیت منطقه ای و همسایگی با این رویدادها برخورد نماید.

وی افزود: ورود نیروهای نظامی عربستان به بحرین نه تنها کمکی به حل موضوع نمی کند بلکه باعث پیچیده تر شدن رویدادها گردیده و یک مسئله داخلی بحرین را به بحرانی منطقه ای تبدیل خواهد کرد که مغایر با تلاش جهت برقراری ثبات و امنیت در کل منطقه مهم و حیاتی خلیج فارس تلقی می شود.

سفیرعربستان سعودی نیز در این دیدار گفت که موضع جمهوری اسلامی ایران را در اسرع وقت به کشور متبوعش منعکس خواهد کرد.

احضار کاردار بحرین به وزارت خارجه

همچنین در پی ورود نیروهای خارجی به کشور بحرین، ظهر امروز ( سه شنبه ) کاردار بحرین در تهران از سوی رئیس اداره اول خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه فرا خوانده شد و مراتب اعلام نگرانی جدی جمهوری اسلامی ایران از این موضوع به وی اعلام شد.



رئیس اداره اول خلیج فارس و خاورمیانه وزارت خارجه در این دیدار گفت :اقدام نیروهای خارجی با هر انگیزه و یا هر قالبی که باشد قابل قبول نیست و به پیچیده تر شدن اوضاع در بحرین منجر خواهد شد.



وی همچنین اظهار داشت همانگونه که جمهوری اسلامی ایران در مواضع خود اعلام نموده است، توسل به زور محکوم بوده و لازم است با مطالبات مردمی به صورت مسالمت آ‌میز برخورد شود.